Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές επιχείρησαν αδιάκοπα σε διάσπαρτες εστίες, με στόχο να αποτρέψουν την αναζωπύρωση του πύρινου μετώπου και την επέκτασή του σε νέες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η πυρκαγιά άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ αρκετοί οικισμοί εκκενώθηκαν προληπτικά τις προηγούμενες ημέρες για την προστασία των κατοίκων.

Η τραγωδία με τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στο μέτωπο έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη τη χώρα, με τους συναδέλφους τους να συνεχίζουν τις προσπάθειες υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι επιμένουν και σήμερα στην Κρήτη, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Για τον λόγο αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των κατοικημένων περιοχών και στον πλήρη έλεγχο των διάσπαρτων εστιών.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει νέα πυρκαγιά, καθώς ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός σε πολλές περιοχές της χώρας.