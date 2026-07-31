Ασφάλεια στο νερό σε πισίνα και αποφυγή πνιγμού - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να έχει λεπτομερείς γραπτές διαδικασίες λειτουργίας (ΓΔΛ) που θα περιέχουν την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να πραγματοποιούνται για την ασφάλεια των λουομένων.

Αυτές οι ΓΔΛ, πρέπει να περιλαμβάνουν τις Διαδικασίες Καθημερινής Λειτουργίας (ΔΚΛ) και το Σχέδιο Επείγουσας Δράσης (ΣΕΔ).

Οι ΔΚΛ περιλαμβάνουν τον συστηματικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής, του μηχανοστασίου και της συνολικής κολυμβητικής εγκατάστασης από πλευράς ασφαλείας, τον έλεγχο της πρόσβασης στην πισίνα, τον έλεγχο της μέγιστης χωρητικότητας της πισίνας από λουομένους, την ικανότητα, την εκπαίδευση και την επαγγελματική πιστοποίηση των ναυαγοσωστών, τους προσδοκώμενους κανόνες συμπεριφοράς των λουομένων, τη χρήση καλυμμάτων νερού, και τις διαδικασίες συναγερμού.

Το ΣΕΔ περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης της περίπτωσης που η πισίνα είναι γεμάτη από κόσμο, την μειωμένη καθαρότητα του νερού, την εκκένωση της κολυμβητικής εγκατάστασης για διάφορους λόγους (συσκότιση, σεισμό, διαρροή τοξικού αερίου, σοβαρού τραυματισμού ενός λουομένου από πνιγμό, εμπρηστική ενέργεια).

Κανόνες Ασφαλείας για Πισίνα

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει τις βασικές οδηγίες που πρέπει να τηρούνται πριν τις βουτιές σε πισίνα:

Πριν μπεις στο νερό, επισκέψου την τουαλέτα.

Μετά την τουαλέτα και πριν την είσοδο στο νερό, κάνε οπωσδήποτε ντους.

Όταν σαπουνίζεστε στο ντους ή ξυρίζεσαι, κλείνε τον διακόπτη της βρύσης. Το νερό είναι πολύτιμο αλλά δεν είναι ανεξάντλητο.

Κράτησε την πισίνα καθαρή και μην ουρείς ή φτύνεις μέσα στο νερό.

Τήρησε τους ναυαγοσωστικούς κανόνες ασφαλείας. Μη μιλάς άσκοπα στον ναυαγοσώστη την ώρα της υπηρεσίας του.

Τα παιδιά να συνοδεύονται πάντα από ένα ενήλικο.

Απόφυγε τα επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό όταν υπάρχουν άλλοι λουόμενοι γύρω (πχ καβαλαρίες, μπάλα).

Ένα αναπάντεχο χτύπημα μπορεί να προκαλέσει διάσειση ή πνιγμό.

Ακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τους κανόνες ασφαλείας της πισίνας.

Σε πισίνες που έχουν κολυμβητικές διαδρομές, κολύμπα πάντα δεξιά ώστε να μην συγκρούεσαι με τους άλλους λουομένους.

Πριν καταδυθείς, βεβαιώσου ότι κάτω από την επιφάνεια του νερού δεν υπάρχει άλλος λουόμενος.

Δώσε προτεραιότητα στους κολυμβητές με αναπηρία. Για τους περισσότερους από αυτούς, η κολύμβηση αποτελεί ιδανική δραστηριότητα αναψυχής και αποκατάστασης. Ορισμένα είδη αναπηρίας, απαιτούν συγκεκριμένες θερμοκρασίες νερού.

Κολύμπησε 3 ώρες μετά το φαγητό.

Τοποθέτησε το κλειδί του ντουλαπιού των αποδυτηρίων γύρω από το χέρι ή το πόδι σου κάτω από το προστατευτικό του κάλυμμα, ώστε να μην μπορεί να τραυματίσει εσένα ή κάποιον άλλο λουόμενο

Διατήρησε τα νύχια σου κομμένα.

Βγες από την πισίνα αν νιώσεις ότι κρυώνεις.

Γνώριζε τις εξόδους κινδύνου του κολυμβητηρίου.

Αν είσαι μέτριος κολυμβητής, να συνοδεύεσαι από κάποιο ενήλικο ή να κολυμπάς σε πισίνα που επιτηρείται από ναυαγοσώστη. Επίσης, προτίμησε να κολυμπάς στη ρηχή μεριά της πισίνας ή κοντά στον τοίχο της.

Αν το νερό χλωριώνεται, χρησιμοποίησε κολυμβητικά γυαλάκια για να προστατέψεις τα μάτια σου.

Μην σπρώχνεις ή τραβάς κάποιον για πλάκα.

Η βρεφική κολύμβηση να ενθαρρύνεται σε οργανωμένα μαθήματα που θα εκπονούνται από καταλλήλως πιστοποιημένους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης και ειδίκευση στη βρεφική κολύμβηση, σε νερό με θερμοκρασία 33οC.

Όλες οι πισίνες πρέπει να έχουν ταμπέλες για το βάθος του νερού.

Όλο το προσωπικό της πισίνας πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει κάποιον βυθισμένο λουόμενο. Η διαύγεια του νερού πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό.

Όλες οι πισίνες πρέπει να διαθέτουν σε ευκόλως προσβάσιμα σημεία τον απαραίτητο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό (σωστικό σωλήνα, κοντάρι, κυκλικό σωσίβιο, απινιδιστή, φαρμακείο, σπονδυλικό φορείο).

Οι χρήστες της πισίνας να αφαιρούν τα τιμαλφή τους (σκουλαρίκια, κοσμήματα κτλ) πριν την είσοδο στο νερό, για να αποφύγουν τον τραυματισμό.

Ασκήσεις κρατήματος της αναπνοής κάτω από το νερό να αποφεύγονται. Είναι μια επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και πνιγμό.

Μην τρέχεις γύρω από την πισίνα. Το γλιστερό δάπεδο μπορεί να προκαλέσει πτώση στο έδαφος.

Μη χρησιμοποιείς μάσκα, βατραχοπέδιλα και αναπνευστήρα αν δεν επιτρέπεται.

Μην μασάς τσίχλα, τροφή και μην πίνεις ροφήματα όταν βρίσκεσαι μέσα στο νερό. Μπορεί να πάθεις πνιγμονή.

Αν ακούσεις τον συναγερμό του πνιγμού και καταλάβεις ότι οι ναυαγοσώστης αντιμετωπίζουν κάποιο επείγον περιστατικό, βγες από το νερό αμέσως.

Αν διαπιστωθεί ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο, απομακρύνσου από τις εξόδους κινδύνου αθόρυβα και χωρίς πανικό αφήνοντας τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά. Στην περίπτωση πυρκαγιάς, εγκατέλειψε το κτίριο κλείνοντας πίσω σου τις πόρτες και τα παράθυρα. Κατευθύνσου στο σημείο συνάντησης της λουτρικής εγκατάστασης που είναι σχεδιασμένο για τις επείγουσες καταστάσεις.

Αν έχεις προβλήματα υγείας ή λαμβάνεις φάρμακα, ενημέρωσε τον ναυαγοσώστη πριν μπεις στο νερό για να ξέρει πως να σε αντιμετωπίσει.

Αν κολυμπάς ζεστή μέρα σε ανοιχτή πισίνα, προστάτεψε τον εαυτό σου φορώντας καπέλο, γυαλιά, αντηλιακή κρέμα και πίνε άφθονα μη αλκοολούχα υγρά. Τις κρύες ημέρες, προστάτεψε τον εαυτό σου με ζεστά ρούχα και στέγνωσε το κεφάλι σου πριν βγεις από το κολυμβητήριο.

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού

Το πιο σημαντικό επακόλουθο της βύθισης σε νερό χωρίς αναπνοή είναι η υποξία. Η διάρκεια της βύθισης και της υποξαιμίας είναι κρίσιμοι παράγοντες για την έκβαση του θύματος του πνιγμού, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους οι γιατροί SOS. Η άμεση προσφορά πρώτων βοηθειών και η εφαρμογή τεχνικών ανάνηψης (οξυγόνωση, αερισμός και αιμάτωση ζωτικών οργάνων) αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της επιβίωσης ενός θύματος πνιγμού.

Αρκετές μελέτες επιβεβαιώνουν το ότι οι περισσότερες ζωές πράγματι σώζονται από τυχαία παρευρισκομένους στον τόπο του συμβάντος. Μικρός αριθμός ατόμων πάντως γνωρίζουν να εφαρμόζουν βασική καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. Δεν υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό του αεραγωγού ή εφαρμογή του χειρισμού Heimlich (κίνδυνος εισρόφησης) ή έλεγχο του σφυγμού εάν ο παρέχων τη βασική υποστήριξη της ζωής είναι μη επαγγελματίας. Λόγω λαρυγγοσπάσμου μερικοί ασθενείς δεν εισροφούν καθόλου νερό, ενώ άλλοι εισροφούν μικρή ποσότητα.

Η πρώτη και πιο σημαντική ενέργεια για το θύμα πνιγμού είναι ο αερισμός (στόμα με στόμα, μάσκα με στόμα ή στόμα-μάσκα-στόμα). Χωρίς χορήγηση οξυγόνου, ο αναπνεόμενος όγκος θα πρέπει να είναι 10 ml/Kg βάρους σώματος χορηγούμενος σε 1,5-2 sec ή αλλιώς αρκετός για να ανυψώνεται ο θώρακας. Εάν χορηγείται οξυγόνο (40%), τότε ο εισπνεόμενος όγκος θα πρέπει να είναι 6-7 ml/Kg βάρους σώματος χορηγούμενος σε 1,5-2 sec, μειουμένου έτσι του κινδύνου πνευμονικής εισρόφησης. Αν και οι συμπιέσεις του θώρακα στους ασθενείς με αναπνευστική ανακοπή θα πρέπει να διακόπτονται παροδικά για τη χορήγηση αέρα, αυτό θα πρέπει να γίνεται με αραιό ρυθμό, δηλαδή 50:2 ή 30:2 συμπιέσεις/εισπνοές, ενώ για τα παιδιά ο λόγος είναι 15:2. Η κοιλιακή μαρμαρυγή είναι σπάνια επιπλοκή του πνιγμού, μπορεί όμως να είναι αιτία του πνιγμού, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου που ευρίσκονται σε υγρό περιβάλλον, που είναι αρκετά σύνηθες. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη και χρήση αυτομάτων εξωτερικών απινιδωτών είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιοχές, ακόμη και σε υγρούς ασθενείς.

Για αιώνες υπήρχε η δοξασία ότι κρεμώντας τον ασθενή με το κεφάλι προς τα κάτω αποτελεί την επιλογή για την αφαίρεση νερού από τους πνεύμονες και την ανάνηψη του ασθενούς. Για λόγους που αναφέρθηκαν αυτό είναι λάθος και μόνο καθυστέρηση στην όλη διαδικασία προκαλεί.Υπάρχει αρκετή μαρτυρία ότι η ύπτια θέση και παράλληλη προς την ακτογραμμή είναι η πλέον κατάλληλη για την παροχή υποστήριξης. Δεν υπάρχει μαρτυρία για το εάν η αριστερή ή δεξιά πλάγια θέση υπερέχει. Λίγα δεδομένα υπάρχουν για την απόλυτη αξία της προχωρημένης υποστήριξης της ζωής, αλλά είναι γνωστό από δεδομένα στον γενικό πληθυσμό επί καρδιακής ανακοπής ότι η ήπια υποθερμία βελτιώνει τη νευρολογική έκβαση.