Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 17:30 μμ ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 21:00 μμ - 02:00 πμ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 02:00 - 08:00 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:00 ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33 ΑΚΤΑΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-910.996 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00 Σαβ. : 8.30 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ) ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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