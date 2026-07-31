Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη

Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών στον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη μετάβασή του σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή του Γυθείου.
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, τη γενέτειρα του άτυχου αξιωματικού, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, έχοντας διακριθεί για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την αφοσίωσή του στο καθήκον. Καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του, ενώ τα πρώτα του επιχειρησιακά βήματα στο Σώμα τα έκανε κατά την πρακτική του άσκηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.
Η Πολιτεία και το Πυροσβεστικό Σώμα αποχαιρετούν τον 27χρονο με τις προβλεπόμενες τιμές εν ενεργεία πεσόντος στο καθήκον, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τη θυσία του. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος συναδέλφων του από όλη τη χώρα.
Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκλονισμό όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς συνέβη την ώρα που έσπευδε να συνδράμει στην αντιμετώπιση μιας ακόμη μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, σε μια περίοδο όπου οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινά μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η απώλεια του νεαρού αξιωματικού έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συγκίνησης και μηνυμάτων συμπαράστασης προς την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση το λειτούργημά του μέχρι την τελευταία στιγμή.
Συλλυπητήριο μήνυμα Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια
«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής, στον συνάδελφο Ανθυποπυραγό Λαιμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια.
Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειά του και στους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη».
Ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1999 στο Αγρίνιο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστης το 2017. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθυποπυραγών το 2023. Υπηρετούσε ως Υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.
Απεβίωσε τις απογευματινές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Σήμερα, ημέρα ταφής του θανόντος, οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους.
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