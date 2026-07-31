Αγρίνιο: Με τιμές ήρωα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών στον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη μετάβασή του σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή του Γυθείου.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, τη γενέτειρα του άτυχου αξιωματικού, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, έχοντας διακριθεί για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την αφοσίωσή του στο καθήκον. Καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του, ενώ τα πρώτα του επιχειρησιακά βήματα στο Σώμα τα έκανε κατά την πρακτική του άσκηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

Η Πολιτεία και το Πυροσβεστικό Σώμα αποχαιρετούν τον 27χρονο με τις προβλεπόμενες τιμές εν ενεργεία πεσόντος στο καθήκον, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τη θυσία του. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν η φυσική και πολιτική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος συναδέλφων του από όλη τη χώρα.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκλονισμό όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς συνέβη την ώρα που έσπευδε να συνδράμει στην αντιμετώπιση μιας ακόμη μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, σε μια περίοδο όπου οι πυροσβέστες δίνουν καθημερινά μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η απώλεια του νεαρού αξιωματικού έχει πυροδοτήσει νέο κύμα συγκίνησης και μηνυμάτων συμπαράστασης προς την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση το λειτούργημά του μέχρι την τελευταία στιγμή.