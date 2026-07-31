Τι είναι καλύτερο για το στομάχι: Ρύζι ή ζυμαρικά;

Σε περιόδους που το στομάχι είναι ευαίσθητο, ακόμη και οι πιο απλές επιλογές μπορεί να μας προβληματίσουν.

Ανάμεσα σε ένα πιάτο ζυμαρικά και μια μερίδα ρύζι, ποιο είναι πιο εύπεπτο και ποιο ωφελεί περισσότερο το έντερο;

Δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους, γιατί οι ανάγκες αλλάζουν ανά περίπτωση. Σε μια παροδική γαστρεντερική ενόχληση, το λευκό ρύζι είναι συνήθως η πιο ήπια επιλογή. Για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα του πεπτικού συστήματος, όμως, τα ζυμαρικά ολικής άλεσης προσφέρουν περισσότερες φυτικές ίνες.

Το καστανό ρύζι αποτελεί επίσης καλή πηγή φυτικών ινών και συμβάλλει στην υγεία του εντέρου. Ωστόσο, τα ζυμαρικά ολικής άλεσης περιέχουν συνήθως μεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ινών ανά μερίδα. Σημασία έχει επίσης η ποσότητα, ο τρόπος μαγειρέματος αλλά και τα υλικά που συνοδεύουν το γεύμα.

Όταν το στομάχι είναι ευαίσθητο

Τόσο το λευκό ρύζι όσο και τα κοινά λευκά ζυμαρικά περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες από τις αντίστοιχες επιλογές ολικής άλεσης. Γι’ αυτό μπορεί να είναι πιο εύπεπτα όταν υπάρχει ναυτία, διάρροια ή μια προσωρινή ενόχληση του πεπτικού.

Το λευκό ρύζι έχει συνήθως ένα μικρό προβάδισμα, καθώς μία μαγειρεμένη κούπα περιέχει περίπου 1 γραμμάριο φυτικών ινών. Επειδή έχει αφαιρεθεί το εξωτερικό περίβλημα του κόκκου, διασπάται ευκολότερα και αφήνει λιγότερα άπεπτα υπολείμματα στο έντερο.

Τα λευκά ζυμαρικά παρασκευάζονται από επεξεργασμένο αλεύρι, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί το πίτουρο και το φύτρο του σιταριού. Έτσι, περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες από τα ζυμαρικά ολικής άλεσης (περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα) και είναι συνήθως πιο εύπεπτα.

Τι αλλάζει όταν μιλάμε για την υγεία του εντέρου

Για την εύρυθμη λειτουργία του πεπτικού συστήματος μακροπρόθεσμα, η σύγκριση αντιστρέφεται. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην ομαλή κινητικότητα του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Ορισμένοι τύποι τους λειτουργούν επίσης ως «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, ενισχύοντας την ισορροπία του μικροβιώματος.

Τα ζυμαρικά ολικής άλεσης διατηρούν το πίτουρο και το φύτρο του σιταριού, επομένως προσφέρουν περισσότερες φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά. Μία κούπα μαγειρεμένα σπαγγέτι ολικής άλεσης μπορεί να περιέχει περίπου 7 γραμμάρια φυτικών ινών.

Το καστανό ρύζι αποτελεί επίσης σαφώς καλύτερη πηγή φυτικών ινών από το λευκό, προσφέροντας περίπου 3 γραμμάρια ανά μαγειρεμένη κούπα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελούν την ιδανική επιλογή για όλους. Η απότομη αύξηση των φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα με ευαίσθητο έντερο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να εντάσσονται σταδιακά στη διατροφή και να συνοδεύονται από επαρκή ενυδάτωση.

Όταν δεν φταίνε τα ζυμαρικά

Ένα πιάτο ζυμαρικών σπάνια περιλαμβάνει μόνο ζυμαρικά. Οι βαριές, λιπαρές ή πικάντικες σάλτσες μπορεί να δυσκολέψουν την πέψη, ενώ συστατικά όπως το κρεμμύδι και το σκόρδο μπορούν να εντείνουν το φούσκωμα και τις ενοχλήσεις σε ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Τα γαλακτοκομικά μπορεί επίσης να προκαλέσουν συμπτώματα σε όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, ενώ η ντομάτα ενδέχεται να ενοχλήσει ανθρώπους με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

* Πηγή: Vita