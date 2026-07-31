Συνταγή για σαγκρία χωρίς αλκοόλ

Είναι ένα από τα αγαπημένα μας ροφήματα όταν ταξιδεύουμε στην Ισπανία ή κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Ωστόσο η συνταγή που ακολουθεί μας δίνει την virgin εκδοχή της.

Σαγκρία χωρίς αλκοόλ – ένα ρόφημα δροσιστικό, εύκολο, γεμάτο γεύσεις και αρώματα, ότι πρέπει τώρα που η θερμοκρασία αγγίζει το κόκκινο.

Η σαγκρία είναι ένα ποτό με καταγωγή από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αποτελείται παραδοσιακά από κόκκινο κρασί και ψιλοκομμένα φρούτα, συχνά με άλλα συστατικά ή αποστάγματα. Στα ισπανικά σαγκρία σημαίνει «αιματοχυσία».

Τα υλικά

1,5 λίτρο λεμονάδα

300 ml χυμός κράνμπερι

300 ml χυμός πορτοκαλιού

2 κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξίδι

Μια χούφτα παγάκια

1 μικρό πορτοκάλι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 μικρό λεμόνι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 λάιμ, κομμένο σε λεπτές φέτες

5 φράουλες, κομμένες κατά μήκος σε φέτες

1 χούφτα φρέσκα φύλλα μέντας

Η διαδικασία

Ρίξτε τη λεμονάδα, τον χυμό κράνμπερι, τον χυμό πορτοκαλιού και το βαλσαμικό ξίδι σε μια μεγάλη κανάτα και ανακατέψτε καλά.

Προσθέστε τα παγάκια, τα κομμένα φρούτα και τα φύλλα μέντας σε στρώσεις. Ανακατέψτε απαλά ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά.

Σερβίρετε σε ποτήρια τύπου κολωνάτου ή σε ένα μεγάλο ποτήρι κρασιού.

* Πηγή: Vita