Φωτιά στην Αχαΐα: Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο του Φλόκα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Εξαιτίας της φωτιάς σημειώθηκαν ζημιές σε δύο κατοικίες και ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο χωριό Φλόκα.

Η φωτιά να παρουσιάζει σχετική ύφεση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς την περιοχή Πόρτες – Σαντομέρι, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξή του

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«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα», όπως ανέφερε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «ευτυχώς, με το πρώτο φως της ημέρας, περίπου στις 6:30, έφθασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν άμεσα τις ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης».

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, «η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κοινότητα Φλόκα και απειλήθηκε άμεσα το χωριό, ενώ αν είχε εκδηλωθεί δύο ώρες νωρίτερα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του ΧΥΤΑ, αλλά και της γειτονικής έκτασης που κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων».

Νωρίτερα

Ανεξέλεγκτη καίει απο τα ξημερώματα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο το πύρινο μέτωπο παραμένει μεγάλο και ανεξέλεγκτο, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου στην μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα.

Στο κέντρο Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση

Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή να κινηθούν προς την Άρλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.