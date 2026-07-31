Φωτιά στην Αχαΐα: Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο του Φλόκα – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες – Δύσκολες οι συνθήκες λόγω των ανέμων
Εξαιτίας της φωτιάς σημειώθηκαν ζημιές σε δύο κατοικίες και ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο χωριό Φλόκα.
Η φωτιά να παρουσιάζει σχετική ύφεση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες.
Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων οδηγεί το πύρινο μέτωπο προς την περιοχή Πόρτες – Σαντομέρι, προκαλώντας ανησυχία για την εξέλιξή του
Νεώτερη Ενημέρωση:
«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα», όπως ανέφερε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «ευτυχώς, με το πρώτο φως της ημέρας, περίπου στις 6:30, έφθασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν άμεσα τις ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης».
Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, «η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κοινότητα Φλόκα και απειλήθηκε άμεσα το χωριό, ενώ αν είχε εκδηλωθεί δύο ώρες νωρίτερα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη».
Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του ΧΥΤΑ, αλλά και της γειτονικής έκτασης που κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων».
Νωρίτερα
Ανεξέλεγκτη καίει απο τα ξημερώματα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον οικισμό σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικίες.
Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο το πύρινο μέτωπο παραμένει μεγάλο και ανεξέλεγκτο, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου στην μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα.
Στο κέντρο Υγείας με αναπνευστικά προβλήματα άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση
Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση, καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή να κινηθούν προς την Άρλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ενισχύθηκαν, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.
Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
Η νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την Πολιτική Προστασία, καθώς οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επιμένουν και σήμερα, διατηρώντας πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε αναζωπυρώσεις από τις μεγάλες φωτιές των προηγούμενων ημερών σε Ρέθυμνο και Πάρο.
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
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