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Κατάρρευση 3οροφου στη Σικελία- 7 αγνοούμενοι, «αρκετοί τραυματίες»

Κατάρρευση 3οροφου στη Σικελία- 7 αγνοού...

Συνολικά επτά άνθρωποι αγνοούνται και αρκετοί έχουν τραυματιστεί

Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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#tags Σικελία Κατάρρευση Κτίριο
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