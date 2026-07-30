Πόσο ασφαλής είναι η Ξερόλακκα από μια πυρκαγιά κοντά στον ΧΥΤΑ της Πάτρας;

Βλέποντας τις εικόνες των πύρινων μετώπων σε Πάρο και Ρέθυμνο κανείς εύλογα ανησυχεί για τα δεδομένα του τόπου του και εκείνες τις εστίες που αν φθάσει η φωτιά πολύ δύσκολα σβήνει, όπως οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Οι εξελίξεις στην Πάρο και οι ευθύνες που αναζητήθηκαν και από τον δήμαρχο του νησιού, σε συνδυασμό με τις φωτιές του 2025 στην Πάτρα, προκαλούν ανησυχία. Το thebest μίλησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στην ευθύνη του οποίου είναι και η Ξερόλακκα, για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και τις προδιαγγραφές που τηρούνται ώστε να προλάβουμε καταστάσεις αν εκδηλωθεί κάποια πυρκαγιά, σαν και αυτή του 2025 που "έγλειψε" την Ξερόλακκα ωστόσο γρήγορα περιχαρακώθηκε.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων - Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού στον Δήμο Πατρέωνστον Μιχάλης Αναστασίου, μας είπε πως έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την πυροσβεστική υπηρεσία το προηγούμενο διάστημα, υπάρχουν δεξαμενές με νερό, πυροσβεστήρες, υπάρχουν δρόμοι διαφυγής, όπως επίσης και τα μηχανήματα έργου που μπορούν να επέμβουν αν συμβεί κάτι επικίνδυνο περιμετρικά του ΧΥΤΑ.