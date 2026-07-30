Πάτρα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε 6χρονη- Στο Καραμανδάνειο το παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν μία μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα 6χρονο κορίτσι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κοντά σε κατάστημα Lidl.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του παιδιού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη μικρή και στη συνέχεια τη διακόμισαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και δέχεται την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, πολίτες και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να συνδράμουν, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη στο τραυματισμένο παιδί.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.