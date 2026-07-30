Με μέγα «Ντέλια» προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ * Τα κατάφερε και ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ ζευγάρωσε τις νίκες του απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και πήρε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε και τα δύο γκολ από πλασέ, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στο ματς, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο κέντρο και την ψυχραιμία στην άμυνα.

Ο Κωνσταντέλιας με δύο μαγικά τελειώματα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σούρκις, σημαδεύοντας δις την αριστερή γωνία.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στην Πολωνία, με τα γκολ των Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Σανταμαρία.

Η ενδεκάδα: Παβλένκα,Κένι, Χατζηδιάκος (76′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76′ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83′ Πέλκας), Τάισον (69′ Χατσίδης), Μύθου.

Επόμενο εμπόδιο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Άντερλεχτ – Χάμαρμπι, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 Αυγούστου είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αποστολή εξετελέσθη για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι με το 2-2 κόντρα στην Πάκσι και τη νίκη με 2-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.



Ο Παναθηναϊκός πέρασε το πρώτο του ευρωπαϊκό εμπόδιο, αφού με την ισοπαλία με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ με 2-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του πρώτου ματς με 2-1, πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Επόμενο ευρωπαϊκό εμπόδιο για την ομάδα του Νίστρουπ είναι η ΤΣΣΚΑ 1948 με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.