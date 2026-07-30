Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Με μέγα «Ντέλια» προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ * Τα κατάφερε και ο Παναθηναϊκός

Σε μεγάλα κέφια και πάλι ο Γιάννης Κωνστ...

Σε μεγάλα κέφια και πάλι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας / Eurokinissi

Κύπελλα Ευρώπης 2026

Ο ΠΑΟΚ ζευγάρωσε τις νίκες του απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και πήρε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε και τα δύο γκολ από πλασέ, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Ο Δικέφαλος κυριάρχησε στο ματς, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στο κέντρο και την ψυχραιμία στην άμυνα.

Ο Κωνσταντέλιας με δύο μαγικά τελειώματα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σούρκις, σημαδεύοντας δις την αριστερή γωνία.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στην Πολωνία, με τα γκολ των Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Σανταμαρία.

Η ενδεκάδα: Παβλένκα,Κένι, Χατζηδιάκος (76′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76′ Μπάμπα), Κωνσταντέλιας (83′ Πέλκας), Τάισον (69′ Χατσίδης), Μύθου.

Επόμενο εμπόδιο για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Άντερλεχτ – Χάμαρμπι, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα στις 13 Αυγούστου είτε στη Σουηδία, είτε στο Βέλγιο.

 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αποστολή εξετελέσθη για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι με το 2-2 κόντρα στην Πάκσι και τη νίκη με 2-1 του πρώτου ματς, πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

 
Ο Παναθηναϊκός πέρασε το πρώτο του ευρωπαϊκό εμπόδιο, αφού με την ισοπαλία με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ με 2-2 και σε συνδυασμό με τη νίκη του πρώτου ματς με 2-1, πήρε την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Επόμενο ευρωπαϊκό εμπόδιο για την ομάδα του Νίστρουπ είναι η ΤΣΣΚΑ 1948 με το πρώτο ματς να διεξάγεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Ο ΠΑΟΚ / Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ / Eurokinissi

O Παναθηναϊκός / Eurokinissi

O Παναθηναϊκός / Eurokinissi

O Παναθηναϊκός / Eurokinissi

O Παναθηναϊκός / Eurokinissi

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Κύπελλα Ευρώπης Europa Conference League Europa League
Sports
Ποδόσφαιρο
[" \u03a0\u0391\u039f\u039a","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03b7\u03bd\u03b1\u03ca\u03ba\u03cc\u03c2","\u039a\u03cd\u03c0\u03b5\u03bb\u03bb\u03b1 \u0395\u03c5\u03c1\u03ce\u03c0\u03b7\u03c2 ","Europa Conference League"," Europa League"]
839908
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports