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Η Ελλάδα με τέσσερις Πατρινές συνέτριψε την Ουγγαρία και παίζει τελικό Παγκοσμίου κορασίδων!

Η Ελλάδα με τέσσερις Πατρινές συνέτριψε ...

Μεγάλη επιτυχία με 14-8

ΜΠΡΑΒΟ κορίτσια: η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ουγγαρία. Θριάμβευσε 14-8 και αύριο Παρασκευή 31/7 στις 21.30 θα διεκδικήσει τον παγκόσμιο τίτλο με αντίπαλο την Ισπανία που με τη σειρά της συνέτριψε την Ολλανδία με 17-5.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την κάτοχο του τίτλου Ισπανία στη φάση των ομίλων και νίκησε 8-5.

Σε μεγάλη μέρα βρέθηκαν όλα τα κορίτσια, με την Αφροδίτη Μπιτσάκου να σημειώνει πέντε τέρματα (η μία εκ τω ν τεσσάρων Πατρινών, Λαμπάτου, Τσιγκα και Κοντάκου οι άλλες τρεις), την Ελένη Ελμισιάν τέσσερα, και την Ανδριάνα Κοντάκου να ολοκληρώνει το θρίαμβο με 6/14 αποκρούσεις και ποσοστό 42,9%.

Η εθνική μας ομάδα βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ξεκίνημα του ημιτελικού αλλά στη συνέχεια η απόδοσή της ανέβηκε κατακόρυφα. Ισοφάρισε 2-2 και 3-3 και πριν την εκπνοή της πρώτης περιόδου με ένα καταπληκτικό σουτ από την Αφροδίτη Μπιτσάκου προηγήθηκε πρώτη φορά με 4-3.

Η Ντόμσοντι ισοφάρισε αλλά η Σοφία Λαμπροπούλου στα 4.23 από τη λήξη της β΄ περιόδου έδωσε πάλι το προβάδισμα στη γαλανόλευκη ομάδα με 5-4. Στα 2.21 η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι και η Μπιτσάκου έδωσε για πρώτη φορά αέρα δυο τερμάτων, 6-4.  Καταπληκτική η ομάδα μας ξέφυγε και με τρία τέρματα με σκόρερ την Ελένη Ελμισιάν (7-4) στο 1.08 και με επί μέρους σερί 4-0 (από 3-4).  Στο ίδιο διάστημα η Ανδριάνα Κοντάκου είχε 50% στις αποκρούσεις (4/8) ενώ η εθνική είχε το απόλυτο στην παραπάνω, 3/3. Άγγιξε την τελειότητα στο α’ μέρος, από τα μέσα της πρώτης περιόδου.

Η Νάγκι μείωσε 7-5, η Αφροδίτη Μπιτσάκου όμως ήταν ασταμάτητη και με το τέταρτο τέρμα της σημείωσε το 8-5 (5.00 από τη λήξη της τρίτης περιόδου). Η Ελένη Ελμισιάν σκόραρε για δεύτερη φορά για το 9-5 (4.06, 4/4 στην παραπάνω) και το +4 πλέον και στα 3.27 με πέναλτι της Μπιτσάκου η Ελλάδα πέτυχε το νταμπλ-σκορ 10-5. Στο 1.20 η Μανουσάκη αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι για να μεγαλώσει η διαφορά ακόμα περισσότερο. Το τρίτο οκτάλεπτο έκλεισε με 10-6 για την εθνική μας που πήγαινε…φουλ για τον τελικό.

Ξέφυγε και πάλι με πέντε τέρματα (11-6 με την Σοφία Λαμπροπούλου) και με έξι τέρματα (12-6, στα 4.35) και πλέον η συνέχεια είχε τυπική σημασία…Η εθνική μας απλά δεν παιζόταν…

ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 8-14

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 2-4

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος):  Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη 1, Ελμισιάν 4, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 1, Λαμπάτου, Μανουσάκη, Ανδρεάδη, Μουστάκα, Μπιτσάκου 5, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη 1, Κοντάκου, Πλεμμένου.

 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20 ηττήθηκε από τη Ρωσία με 12-8, στον τελικό του διεθνούς τουρνουά PYTHIA CUP 2026-WOMEN U20, που ολοκληρώθηκε στο κολυμβητήριο της Ιτέας και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Μετά τον αγώνα, η ελληνική αποστολή αναχώρησε για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να πάρει την πτήση για Πορτογαλία, αφού από το Σάββατο 1/8 θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20, στην πόλη Οέϊρας, από 01 έως 07 Αυγούστου 2026.

Την «γαλανόλευκη» αποστολή απαρτίζουν οι:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Λέκκου Αικατερίνη, Μαργαρίτη Κασιάνα Μαρία, Αφροδίτη Μπιτσάκου (θα ενσωματωθεί μετά το Παγκόσμιο Κορασιδων!!) Παπαδοπούλου Μαρία Αλεξάνδρα.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Αριάδνη Καραμπέτσου,  Κλαψιανού Ασημίνα, Μπέτα Ελένη, Τσιουγκρή Νίκη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κοβάτσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Δρακωτού Δέσποινα.

Η Ελλάδα έχει κληρωθεί στον α’ όμιλο με αντιπάλους κατά χρονική σειρά που θα αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες Ισραήλ (1/8, 17.30), Ισπανία (2/8, 22.15) και Ιταλία (3/8, 22.15).

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αριάδνη Καραμπέτσου Αφροδίτη Μπιτσάκου Ζορντίνα Λαμπάτου Ανδριάνα Κοντάκου ΝΕΠ
Sports
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