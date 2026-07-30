«Πετάει» ο τουρισμός στο Ιόνιο: Πρωταγωνίστρια η Κέρκυρα με 727.000 αφίξεις

Σε μία από τις ισχυρότερες τουριστικές περιοχές της χώρας αναδεικνύονται και το 2026 τα Ιόνια Νησιά, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους υποδέχθηκαν αεροπορικώς περίπου 1,4 εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό.

Οι διεθνείς αφίξεις στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που κατατάσσει τα Ιόνια Νησιά στην τρίτη θέση μεταξύ των κυριότερων νησιωτικών προορισμών της χώρας, πίσω από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα στοιχεία του στατιστικού δελτίου του ΙΝΣΕΤΕ αποτυπώνουν θετική εικόνα σε όλα τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τους προορισμούς του Ιονίου και της ευρύτερης περιοχής.

Η Κέρκυρα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, καταγράφοντας 727.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο της περασμένης χρονιάς, η κίνηση στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» ενισχύθηκε κατά 9,3%.

Στη Ζάκυνθο οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 360.000, σημειώνοντας αύξηση 4,9%, ενώ στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 128.000 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 6%.

Θετικό ήταν το πρόσημο και στο αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο αποτελεί βασική πύλη εισόδου για τη Λευκάδα αλλά και για προορισμούς της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 141.000, παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%.

Ανοδικά κινήθηκε και η εσωτερική αεροπορική κίνηση στα Ιόνια Νησιά. Στο πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν συνολικά 143.000 αφίξεις εσωτερικού, αριθμός αυξημένος κατά 7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Πάνω από 10 εκατ. διεθνείς αφίξεις στη χώρα

Η εικόνα στα Ιόνια εντάσσεται στη γενικότερη ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 καταγράφηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 10,7 εκατ. διεθνείς αφίξεις, δηλαδή 396.000 περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,8%.

Μόνο τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 4,1 εκατ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 2% ή κατά περίπου 80.000 σε ετήσια βάση.

Τη μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ των επιμέρους γεωγραφικών ενοτήτων κατέγραψε η Κρήτη, με 2,1 εκατ. αφίξεις και αύξηση 8,8%. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με 1,6 εκατ. αφίξεις και άνοδο 1,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα Ιόνια Νησιά με 1,4 εκατ. αφίξεις και αύξηση 7,5%.

Στις Κυκλάδες καταγράφηκαν 350.000 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 6,7%, και στην Πελοπόννησο 83.000, με άνοδο 3,1%.

Σε επίπεδο αεροδρομίων, η Αθήνα υποδέχθηκε 3,8 εκατ. διεθνείς επιβάτες, αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το 2025. Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε 1,2 εκατ. αφίξεις και αύξηση 5,6%, το Ηράκλειο 1,5 εκατ. με άνοδο 7,1% και τα Χανιά 616.000 με αύξηση 13,2%.

Αύξηση και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 20,9%, φθάνοντας τα 8,6 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 7,1 εκατ. την ίδια περίοδο του 2025.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση 25,8% και διαμορφώθηκαν στα 5,32 δισ. ευρώ. Ξεχώρισε η βρετανική αγορά, με την κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξάνεται κατά 35,9% και τις σχετικές εισπράξεις κατά 50,9%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, με τα Ιόνια Νησιά να καταγράφουν μία από τις καλύτερες περιφερειακές επιδόσεις κατά το πρώτο μισό του 2026.