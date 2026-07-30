Δωρεά οργάνων: Αύξηση 23% στους δότες- Η σημαντική συμβολή του Νοσοκομείου Ρίου

Σε προεξέχουσα θέση στην εθνική προσπάθεια για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων βρίσκεται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του οποίου περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που είχαν χαρακτηριστική συμβολή στη μεταμοσχευτική δραστηριότητα της χώρας κατά το 2025.

Τα απολογιστικά στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων αποτυπώνουν τη σταθερή ενίσχυση του συστήματος δωρεάς οργάνων, με 388 ασθενείς να λαμβάνουν μέσα σε μία χρονιά το πολυτιμότερο «δώρο ζωής».

Το 2025 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε αύξηση στις δωρεές και τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα. Συνολικά αξιοποιήθηκαν 137 αποβιώσαντες δότες, αριθμός αυξημένος κατά 23% σε σύγκριση με το 2024. Χάρη στην προσφορά τους, πραγματοποιήθηκαν μεταμοσχεύσεις σε 285 ασθενείς.

Στη συνολική δραστηριότητα προστέθηκε η πολύτιμη συνεισφορά 93 ζώντων δοτών –92 δοτών νεφρού και ενός δότη ήπατος– με τον συνολικό αριθμό των ασθενών που ωφελήθηκαν από μεταμόσχευση μέσα στο έτος να ανέρχεται, σύμφωνα με τον ΕΟΜ, στους 388.

Η ξεχωριστή συμβολή του Νοσοκομείου Ρίου

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς σε αυτές ξεκινά ένα μεγάλο μέρος της απαιτητικής διαδικασίας αναγνώρισης και αξιοποίησης ενός δυνητικού δότη.

Μεταξύ των ΜΕΘ που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους το 2025 βρίσκεται εκείνη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονται οι ΜΕΘ των νοσοκομείων «Σωτηρία», «Αττικόν», ΚΑΤ, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, «Παπανικολάου», Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και «Ευαγγελισμός».

Η παρουσία του νοσοκομείου του Ρίου ανάμεσα στις μονάδες με την πλέον χαρακτηριστική συνεισφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Δυτική Ελλάδα. Αναδεικνύει τόσο την επιστημονική ετοιμότητα του προσωπικού όσο και τον κρίσιμο ρόλο του νοσηλευτικού ιδρύματος σε μια διαδικασία που απαιτεί άμεσο συντονισμό, εξειδίκευση και συνεργασία πολλών διαφορετικών υπηρεσιών.

Στην αλυσίδα των μεταμοσχεύσεων συμμετέχουν επίσης οι μεταμοσχευτικές μονάδες, τα εργαστήρια ανοσολογίας, το ΕΚΑΒ και σειρά άλλων υγειονομικών και διοικητικών φορέων.

Στόχος οι 200 αποβιώσαντες δότες τον χρόνο

Παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ο εθνικός στόχος είναι έως το 2030 να αξιοποιούνται σταθερά τουλάχιστον 200 αποβιώσαντες δότες κάθε χρόνο, ώστε η Ελλάδα να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σημαντική ώθηση στην ενημέρωση των πολιτών έδωσε και η συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ. Τον Οκτώβριο του 2025, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ενημερωτικό μήνυμα εστάλη σε περίπου 3,5 εκατομμύρια χρήστες της άυλης συνταγογράφησης.

Η καμπάνια οδήγησε σε 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και σε περίπου 15.000 νέες εγγραφές στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκονται οι δότες και οι οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα σε συνθήκες μεγάλης απώλειας συναίνεσαν ώστε άλλοι άνθρωποι να αποκτήσουν μία νέα ευκαιρία στη ζωή. Η συμβολή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου επιβεβαιώνει ότι η Δυτική Ελλάδα διαθέτει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την εθνική προσπάθεια.