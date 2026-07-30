Πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο: Στις φλόγες το φοινικόδασος της Πρέβελης- Μέτωπα σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι φλόγες έφτασαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης, ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρίσιμα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης.

Μετά τη δύση του ήλιου, το βάρος της επιχείρησης περνά αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβέστες καλούνται να δώσουν ολονύχτια μάχη κάτω από ακραίες συνθήκες, ενώ πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό επιτήρηση στην Πάρο, την Άνδρο και την Κάλυμνο.

Ρέθυμνο: Η φωτιά έφτασε στην Πρέβελη

Η μεγαλύτερη αγωνία επικεντρώνεται πλέον στο φοινικόδασος της Πρέβελης. Η φωτιά πέρασε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι προς την παραλία και μπήκε στο προστατευόμενο οικοσύστημα, καίγοντας φοίνικες και παραποτάμια βλάστηση.

Η ακριβής έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί επισήμως, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και η πρόσβαση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι πρώτες εικόνες, πάντως, προκαλούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον του μοναδικού φυσικού τοπίου.

Το φοινικόδασος αποτελείται κυρίως από φοίνικες του Θεόφραστου και είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2010, πριν αναγεννηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Νωρίτερα, 51 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από την περιοχή της Πρέβελης, με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού και δύο ιδιωτικών σκαφών. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι φλόγες σε αυλές – Ολονύχτια η μάχη

Σε οικισμούς του νότιου Ρεθύμνου οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα κατοικίες και, σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, πέρασαν σε αυλές. Πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές προσπάθησαν να ανακόψουν την πορεία τους και να προστατεύσουν τα σπίτια.

Οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς και προκαλούν νέες εστίες. Κατά τόπους οι ριπές έφτασαν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ ο πυκνός καπνός δημιούργησε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας.

Τα εναέρια μέσα αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς οι αναταράξεις δεν επέτρεπαν ασφαλείς και συνεχείς ρίψεις. Με τη δύση του ήλιου αποσύρθηκαν και η προσπάθεια συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις.

Το μέτωπο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω του δύσβατου ανάγλυφου, ενώ αναζωπυρώσεις καταγράφονται και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Στο συγκεκριμένο πεδίο έχουν αναπτυχθεί 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Αυτοδιοίκησης, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Ένας 71χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά εγκαύματα, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστικός απολογισμός.

Πάρος: Πολλαπλές εστίες και εκκενώσεις

Στην Πάρο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις της φωτιάς που είχε ξεσπάσει αρχικά στην περιοχή Καμπί, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.

Οι θυελλώδεις άνεμοι έστρεψαν τις φλόγες προς την Τρυπητή και το Άσπρο Χωριό, ενώ νέα εστία εκδηλώθηκε στην περιοχή Δαμάλια. Οι δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα από ένα μέτωπα, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Μέσω του 112 δόθηκε εντολή στους πολίτες που βρίσκονταν στο Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό. Αντίστοιχες οδηγίες εκδόθηκαν για το Καμάρι και την Αγκαιριά, με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Στο νησί έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Μετά τη διακοπή των εναέριων επιχειρήσεων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στα κρίσιμα σημεία για να αποτρέψουν επέκταση προς κατοικημένες περιοχές.

Άνδρος: Επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων

Στην Άνδρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στο νησί μπορούσαν να προκαλέσουν γρήγορη επέκταση.

Το 112 κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο σημείο επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν υπήρχε επίσημη αναφορά για καμένες κατοικίες. Οι δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Κάλυμνος: Νέο μέτωπο και κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε και στην Κάλυμνο, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν οι τοπικές πυροσβεστικές και εθελοντικές δυνάμεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν την επιχείρηση.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή και να διατηρούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός ζημιών.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε γενική επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τόσο την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών όσο και την εμφάνιση νέων αναζωπυρώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.