Η απάντηση Γεωργιάδη για τα Meta γυαλιά: «Θα συνεχίσω να τα φοράω- Είναι και μέσο προστασίας»

Στην κριτική που δέχθηκε για τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta που φορούσε κατά τις επισκέψεις του στη Λήμνο και στη Λέρο απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι κατέγραφε συνομιλίες ή εικόνες χωρίς τη συγκατάθεση των παρισταμένων.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για τα συγκεκριμένα γυαλιά, υποστήριξε όμως ότι τα χρησιμοποίησε αποκλειστικά ως συσκευή Bluetooth και όχι ως κάμερα.

«Ναι, είναι τα Meta Ray-Ban», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα αγόρασε νομίμως από κατάστημα, επειδή του αρέσουν αισθητικά.

«Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Καμία χρήση ως κάμερα»

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες περί κρυφής καταγραφής, εξηγώντας ότι τα γυαλιά διαθέτουν φωτεινή ένδειξη η οποία ενεργοποιείται όταν λειτουργεί η κάμερα.

«Τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και, όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει», υποστήριξε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, το λογισμικό διακόπτει την εγγραφή σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να καλύψει τη φωτεινή ένδειξη.

«Μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται», σημείωσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι εμφανίζεται ο ίδιος στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν από τις επισκέψεις του.

«Φαίνομαι και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι υλικό από τα γυαλιά αυτά, αφού όταν τα φοράς μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, εκτός από εσένα», ανέφερε.

«Τα γυαλιά, λοιπόν, τα χρησιμοποίησα ως Bluetooth και όχι ως κάμερα», πρόσθεσε.

Οι κάμερες και τα προσωπικά δεδομένα

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι και ανοικτές κάμερες που κατέγραφαν τις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Σε όλες μου τις επισκέψεις είχα παντού γύρω μου πολλές κάμερες ανοικτές που κατέγραφαν τα πάντα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τοπικά μέσα πραγματοποιούσαν ακόμη και ζωντανές μεταδόσεις.

«Οσοι ήταν εκεί γνώριζαν ότι καταγράφονται», ανέφερε, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο από τα γυαλιά του.

«Κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά, ούτως ή άλλως», υποστήριξε.