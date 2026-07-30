Έρχεται το «Mega News 104.6 FM» με επικεφαλής τον Σταμάτη Μαλέλη

Ένα νέο ειδησεογραφικό ραδιόφωνο πρόκειται να βγει σύντομα στον «αέρα» των Ερτζιανών για να προσφέρει στους ακροατές υψηλού επιπέδου ενημέρωση.

Το «Mega News 104.6 FM» έρχεται με επικεφαλής τον Σταμάτη Μαλέλη και πολλά ηχηρά ονόματα της δημοσιογραφίας στην παρουσίαση των εκπομπών.

Αυτό το διάστημα πραγματοποιείται το στήσιμο του προγράμματος του «Mega News 104.6 FM», το οποίο γίνει με μεγάλη προσοχή και κάτω από το έμπειρο βλέμμα του επικεφαλής του ραδιοφώνου, Σταμάτη Μαλέλη. Σε διευθυντικές θέσεις θα βρεθούν ο Νίκος Νικολακόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης.

Όλα είναι έτοιμα για το νέο ραδιόφωνο του MEGA, καθώς ρυθμίστηκε και η έγκριση – που ήταν σε εκκρεμότητα – για την αλλαγή φυσιογνωμίας του ραδιοφώνου από «Μy Radio» σε ειδησεογραφικό και ενημερωτικό. Πλέον η άδεια έχει δοθεί και τα πρώτα ηχηρά ονόματα της δημοσιογραφίας που θα αναλάβουν εκπομπές στο «Mega News 104.6 FM» προετοιμάζονται για το νέο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που οι ακροατές θα απολαύσουν στο «Mega News 104.6 FM» είναι η Ράνια Τζήμα, η Αναστασία Γιάμαλη, ο Παύλος Τσίμας, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Γιώργος Χουδαλάκης, η Νίκη Λυμπεράκη και ο Δήμος Βερύκιος.

Επίσης, στο δυναμικό του νέου ραδιοφώνου του MEGA εντάσσεται το δίδυμο Γιώργο Παπαχρήστο και Τζίνα Μοσχολιού, ενώ στο μέσο ως δημοσιογράφος θα εργάζεται και η Μάιρα Μπάρμπα.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Λεάνης και ο Μπάμπης Χριστόγλου αναλαμβάνουν να μεταδώσουν στο κοινό τα νέα από τον αθλητικό κόσμο, ενώ στο δυναμικό του «Mega News 104.6 FM» εντάσσεται και ο Χρίστος Βασιλόπουλος.