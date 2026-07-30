Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω πυρκαγιάς

Την κατοικία τους στη νοτιοανατολική Γαλλία εγκατέλειψαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, καθώς μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην πόλη Μπρινιόλ, στην περιφέρεια Βαρ.

Η απομάκρυνση της οικογένειας επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του ηθοποιού. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι Κλούνεϊ δεν είχαν λάβει υποχρεωτική εντολή εκκένωσης, αλλά αποφάσισαν να φύγουν προληπτικά εξαιτίας της εγγύτητας της φωτιάς και των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης και έκαψε περίπου 130 εκτάρια βλάστησης. Περισσότεροι από 600 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, ενώ τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Οι περισσότεροι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους την Πέμπτη, μετά τη βελτίωση της κατάστασης.

Στην περιοχή παρέμεναν περίπου 270 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ελικοπτέρων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι διατηρούσαν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σε επιστολή του προς τον δήμαρχο της Μπρινιόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξέφρασε την αγωνία του τόσο για την τύχη της κατοικίας του όσο και για τους ανθρώπους της περιοχής.

«Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη φοβερή δοκιμασία», ανέφερε, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα. Τόνισε, ωστόσο, ότι ο ίδιος και η σύζυγός του παραμένουν δεμένοι με την τοπική κοινωνία και σκοπεύουν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των ζημιών.

«Ό,τι και αν συμβεί στο χωριό μας, θα παραμείνουμε μέρος αυτής της κοινότητας και θα βοηθήσουμε ώστε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Αγαπάμε την Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», σημείωσε.

Το ζευγάρι απέκτησε το κτήμα Domaine du Canadel το 2021 και το μετέτρεψε σταδιακά σε κύρια οικογενειακή κατοικία. Η έκταση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχοντικό του 18ου αιώνα, αμπελώνες, λίμνη και πισίνα. Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ ζουν εκεί με τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους, Αλεξάντερ και Έλα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι επέλεξαν τη ζωή στη γαλλική ύπαιθρο, προκειμένου τα παιδιά τους να μεγαλώσουν μακριά από τους παπαράτσι και την έντονη δημοσιότητα του Χόλιγουντ.