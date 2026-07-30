Ανατροπή με τα αίτια θανάτου του Αγρινιώτη πυροσβέστη στο Γύθειο; Τι δείχνουν τα νεότερα ευρήματα

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Αγερανό Γυθείου.

Οι πρώτες πληροφορίες απέδιδαν τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες αναφορές που επικαλούνται τα αρχικά ιατροδικαστικά ευρήματα, η απώλεια του νεαρού πυροσβέστη συνδέεται με εισπνοή καπνού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η διερεύνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δώσουν πληρέστερη εικόνα για τον ακριβή μηχανισμό του θανάτου. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο αξιωματικός απομακρύνθηκε από τους συναδέλφους του και χάθηκε η επικοινωνία μαζί του.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης συμμετείχε στην κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς, όταν κάποια στιγμή σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου. Οι συνάδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν και τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, φορώντας τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και σε σημείο όπου εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο αξιωματικός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χωρίς να προσδιορίζει την αιτία θανάτου.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκαν και οι Εποχικοί Πυροσβέστες, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους για τις αρχικές αναφορές περί παθολογικών αιτίων πριν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση. Όπως υποστήριξαν, τα νεότερα στοιχεία συνδέουν τον θάνατο του συναδέλφου τους με την πυρκαγιά και την έκθεσή του στους καπνούς. Τα οριστικά συμπεράσματα, πάντως, θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο 27χρονος αξιωματικός καταγόταν από το Αγρίνιο και ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς του. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017 και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών. Αφού υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Βιογραφικά στοιχεία του αξιωματικού

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες του Γυθείου και του Αγρινίου.