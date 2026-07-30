Η ώρα του λογαριασμού για την AI: Κέρδη για Microsoft, πίεση δισεκατομμυρίων στη Meta

Δύο από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, όμως η Wall Street αντιμετωπίζει με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα αποτελέσματά τους.

Η Microsoft εμφανίζει ήδη μετρήσιμα έσοδα από τις υποδομές και τα εργαλεία AI, ενώ η Meta καλείται να πείσει ότι οι τεράστιες δαπάνες της θα μετατραπούν σε ανάλογη κερδοφορία.

Τα νεότερα στοιχεία ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα. Η μετοχή της Microsoft κατέγραφε ισχυρή άνοδο στη συνεδρίαση της Πέμπτης, την ώρα που η Meta δεχόταν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μεγάλης τεχνολογικής στροφής.

Η Microsoft ανακοίνωσε έσοδα 90 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 35,8 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 31%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή έφθασαν τα 4,81 δολάρια.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του cloud. Τα έσοδα του Microsoft Cloud αυξήθηκαν κατά 27%, στα 59,3 δισ. δολάρια, ενώ το Azure και οι υπόλοιπες υπηρεσίες cloud σημείωσαν ανάπτυξη 43%. Παράλληλα, τα ετήσια έσοδα του Azure ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια.

Η Microsoft αποκάλυψε επίσης ότι το Microsoft 365 Copilot αριθμεί περισσότερες από 30 εκατ. πληρωμένες άδειες. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές, καθώς δείχνει ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στην κατασκευή ακριβών υποδομών, αλλά έχει αρχίσει να μετατρέπει την AI σε επαναλαμβανόμενα έσοδα από επιχειρηματικούς πελάτες.

Ο Σάτια Ναντέλα υπογράμμισε ότι οι πελάτες εμπιστεύονται τη Microsoft για τον μετασχηματισμό τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μεγέθη της εταιρείας φαίνεται να επιβεβαιώνουν, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ συνοδεύονται από αυξανόμενη ζήτηση.

Η διαφορετική εικόνα της Meta

Η Meta κατέγραψε επίσης ισχυρή ανάπτυξη εσόδων. Ο τζίρος της αυξήθηκε κατά 28%, φθάνοντας τα 60,8 δισ. δολάρια, καθώς οι προβολές διαφημίσεων ενισχύθηκαν κατά 14% και η μέση τιμή ανά διαφήμιση κατά 12%.

Πίσω από την αύξηση των πωλήσεων, ωστόσο, η εικόνα της κερδοφορίας ήταν ασθενέστερη. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 14%, στα 15,85 δισ. δολάρια, και τα κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν στα 6,18 δολάρια, από 7,14 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι συνολικές δαπάνες εκτινάχθηκαν κατά 55%, στα 42 δισ. δολάρια. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις 2,4 δισ. δολαρίων για νομικές υποθέσεις και 1,18 δισ. δολαρίων για αποζημιώσεις που συνδέονται με τη μείωση προσωπικού του Μαΐου. Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν κατά 8%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο υποχώρησε στο 31%, από 43%.

Την ίδια στιγμή, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Meta ανήλθαν σε 31,08 δισ. δολάρια μέσα σε ένα τρίμηνο. Η εταιρεία προβλέπει πλέον επενδύσεις από 130 έως 145 δισ. δολάρια για το σύνολο του 2026, με επίκεντρο τα κέντρα δεδομένων, τους εξειδικευμένους επεξεργαστές και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η πίεση αποτυπώθηκε και στις ταμειακές ροές. Παρά τις λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 31,86 δισ. δολαρίων, οι μεγάλες επενδύσεις περιόρισαν τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 784 εκατ. δολάρια.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ υποστηρίζει ότι η AI ενισχύει ήδη τη βασική δραστηριότητα της Meta, τροφοδοτεί μια νέα γενιά προϊόντων και δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για την αγορά, όμως, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει πότε και με ποιον τρόπο οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν έσοδα ανάλογα με το ύψος τους.

Το μήνυμα της Wall Street

Η σύγκριση δεν σημαίνει ότι η Meta δεν αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Οι αλγόριθμοι AI βελτιώνουν τις προτάσεις περιεχομένου και την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών της, συμβάλλοντας στην αύξηση του τζίρου. Η εταιρεία εξυπηρετεί πλέον κατά μέσο όρο 3,6 δισ. καθημερινούς χρήστες στις εφαρμογές της, αριθμός αυξημένος κατά 3% μέσα σε έναν χρόνο.

Η βασική διαφορά είναι ότι η Microsoft διαθέτει ήδη ένα σαφέστερο επιχειρηματικό μοντέλο άμεσης monetization: πουλά υπολογιστική ισχύ μέσω Azure και συνδρομητικές υπηρεσίες AI μέσω του Copilot. Η Meta χρησιμοποιεί την τεχνολογία κυρίως για να βελτιώσει τις υπάρχουσες πλατφόρμες της, ενώ τα νέα προϊόντα και οι ανεξάρτητες πηγές εσόδων παραμένουν σε πρώιμο στάδιο.

Το μήνυμα των επενδυτών είναι πλέον σαφές: η χρηματοδότηση της κούρσας της AI παραμένει διαθέσιμη, αλλά οι αγορές απαιτούν χειροπιαστά αποτελέσματα. Οι εντυπωσιακές ανακοινώσεις και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν αρκούν. Αυτό που μετρά είναι πόσο γρήγορα η τεχνολογία μετατρέπεται σε έσοδα, κέρδη και θετικές ταμειακές ροές.