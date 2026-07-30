Η Γαλλική κωμωδία "Συμπέθεροι Από Σόι 2" προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες

Η κωμωδία Γαλλικής παραγωγής "Συμπέθεροι από Σόι 2-Cocorico 2" του Ζυλιέν Ερβέ προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 23-7 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή Σπέντζος Φιλμ. Είναι πιθανό μέσα στο επόμενο διάστημα το φιλμ να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Πρόκειται για σίκουελ της 1ης ταινίας «Συμπέθεροι από Σόι» του 2024 με τον Κριστιάν Κλαβιέ, που γυρίστηκε μετά την εισπρακτική επιτυχία της πρώτης ταινίας.

Απ' όσο είδαμε, η ταινία του 2024 είχε προβληθεί με επιτυχία μέσα Ιουλίου στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Ο Christian Clavier και ο Didier Bourdon συναντιούνται ξανά, όταν ένας ξάδελφος του πρώτου, εντοπίζεται επίσης μέσω των τεστ DNA, αποκαλύπτοντας ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν λανθασμένα.

Έτσι, οι δύο οικογένειες θα αναγκαστούν να δεχτούν το γεγονός πως οι πρόγονοί τους δεν έχουν τελειώσει ακόμη με τις εκπλήξεις...

Οι πιο απρόβλεπτοι συμπέθεροι του γαλλικού σινεμά επιστρέφουν.

Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για την καταγωγή τους, χάρη σε τεστ DNA με αποτελέσματα τουλάχιστον… αναπάντεχα, οι οικογένειες Bouvier-Sauvage και Martin αποφασίζουν να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και να οργανώσουν επιτέλους τον γάμο των παιδιών τους. Όμως τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Ένας ξάδελφος του Frédéric εντοπίζεται επίσης μέσω των τεστ DNA, αποκαλύπτοντας ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν λανθασμένα. Οι δύο οικογένειες θα ανακαλύψουν ότι οι πρόγονοί τους δεν έχουν τελειώσει ακόμη με τις εκπλήξεις.

Από τη μία, οι αριστοκράτες Bouvier-Sauvage, με τις παραδόσεις, την κοινωνική εικόνα και την υπερηφάνεια τους. Από την άλλη, οι Martin, πιο λαϊκοί, πιο άμεσοι και πολύ λιγότερο διατεθειμένοι να κρύψουν αυτό που σκέφτονται.

Αυτό που στην αρχή μοιάζει με προσπάθεια συμφιλίωσης και οικογενειακής οργάνωσης, σύντομα μετατρέπεται σε νέο γύρο παρεξηγήσεων. Ο γάμος των παιδιών τους θα έπρεπε να ενώσει τις δύο οικογένειες, όμως οι νέες αποκαλύψεις για την καταγωγή τους ανοίγουν ξανά παλιές πληγές, δημιουργούν καινούριες εντάσεις και οδηγούν σε καταστάσεις όπου κανείς δεν μπορεί να παραμείνει ψύχραιμος για πολύ.

Ο Christian Clavier, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της γαλλικής κωμωδίας, επιστρέφει στον ρόλο του αριστοκράτη Frédéric Bouvier-Sauvage, ενώ ο Didier Bourdon υποδύεται ξανά τον Gérard Martin, τον συμπέθερο που δύσκολα χωρά σε κανόνες και πρωτόκολλα. Δίπλα τους, η Sylvie Testud και η Marianne Denicourt συμπληρώνουν το βασικό καστ, δίνοντας συνέχεια στη δυναμική των δύο οικογενειών και στις ισορροπίες που διαρκώς αλλάζουν.

Η πρώτη ταινία "Cocorico" σύστησε στο κοινό δύο οικογένειες που, λίγο πριν από τον γάμο των παιδιών τους, βρέθηκαν αντιμέτωπες με απρόσμενες αποκαλύψεις γύρω από την καταγωγή τους. Στη συνέχεια, οι εκπλήξεις δεν τελείωσαν· απλώς έγιναν ακόμη πιο περίπλοκες. Στο δεύτερο μέρος, ο Julien Hervé επιστρέφει στον ίδιο κωμικό κόσμο, διευρύνοντας το παιχνίδι των παρεξηγήσεων και των οικογενειακών συγκρούσεων. Οι συμπέθεροι προσπαθούν να δείξουν πολιτισμένοι, συμφιλιωμένοι και έτοιμοι για τον γάμο, όμως η πραγματικότητα, και κυρίως η οικογένεια, έχει άλλα σχέδια.

Διάρκεια: 91 λεπτά.

Σενάριο & σκηνοθεσία: Julien Hervé-Ζυλιέν Ερβέ.

Παίζουν και οι Κλοέ Κουλού, Ζυλιέν Πεστέλ, Πατρίκ Πρεζάν.

Παραγωγή: Τιερί Ντεσμιζέλ, Ρεμί Χιμένες, Αχμέντ Λουάτι, Καρολίν Μουζέ.

Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της, το 4ήμερο 23-26/7/2026, ήρθε 3η στο εγχώριο box office, κόβοντας σε 26 αίθουσες πανελλαδικά, 6.657 εισιτήρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ