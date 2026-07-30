Αναβάλλεται η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία

Για λόγους υγείας - Ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Αυγούστου 2026
Σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής, λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο ερμηνευτής και τραγουδοποιός Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα, αναβάλλεται.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.
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