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Αναβάλλεται η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο θέατρο Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία

Αναβάλλεται η συναυλία του Μιχάλη Χατζηγ...

Για λόγους υγείας - Ήταν προγραμματισμένη για τις 6 Αυγούστου 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παραγωγής, λόγω έκτακτης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία υποβλήθηκε ο ερμηνευτής και τραγουδοποιός Μιχάλης Χατζηγιάννης για λόγους υγείας, η προγραμματισμένη συναυλία της Πέμπτης 6 Αυγούστου 2026, στο Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα, αναβάλλεται.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπροσαρμογή του συνολικού προγράμματος εμφανίσεων του καλλιτέχνη.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αναβολή Συναυλίας Θέατρο Φλόκα Αρχαία Ολυμπία Μιχάλης Χατζηγιάννης
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