Βαθρακογιάννης: «Συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας» για τα εναέρια μέσα

Οι ακραίες συνθήκες που δοκιμάζουν τους πυροσβέστες
Τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, παρουσιάζοντας την τελευταία εικόνα από τα σημαντικότερα πύρινα μέτωπα της χώρας.
Όπως επισήμανε, οι θυελλώδεις άνεμοι, ο πυκνός καπνός και οι έντονες αναταράξεις δημιούργησαν σε αρκετές περιπτώσεις συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας. Το γεγονός αυτό περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να πραγματοποιούν με ασφάλεια ρίψεις νερού.
Η δυσκολότερη κατάσταση εξακολουθεί να καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε συναγερμό και για τις φωτιές στις Κυκλάδες.
Δύσκολη επιχείρηση στο Ρέθυμνο
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Το απόγευμα της Πέμπτης, το μέτωπο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία βρίσκεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον οικισμό Ασώματος. Πρόκειται για δύσβατη περιοχή, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου δημιουργούν νέες εστίες, υποχρεώνοντας τους πυροσβέστες να μετακινούν διαρκώς δυνάμεις.
Τρία ελικόπτερα έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση, ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και κατά τη διαδικασία της υδροληψίας. Οι ριπές φτάνουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ ο καπνός περιορίζει δραματικά την ορατότητα των πληρωμάτων.
Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρούν 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.
Ένας 71χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά εγκαύματα. Νωρίτερα, 51 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.
Αναζωπύρωση και εκκενώσεις στην Πάρο
Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπύρωση καταγράφηκε στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καμπί, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.
Οι ισχυροί άνεμοι έστρεψαν τις φλόγες προς την Τρυπητή και το Άσπρο Χωριό, ενώ ακολούθησαν νέα μηνύματα του 112. Κάτοικοι και επισκέπτες από το Άσπρο Χωριό κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Δρυό, ενώ από το Καμάρι και την Αγκαιριά δόθηκε οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή.
Νέα εστία εκδηλώθηκε και στην περιοχή Δαμάλια, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Οι ριπές του ανέμου φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 10 μποφόρ.
Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στην Άνδρο
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη αναφορά για ζημιές σε κατοικίες.
Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, να αποφεύγουν την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και να αφήνουν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Βαθρακογιάννη
«Καλησπέρα σας,
Χθες ήταν μία δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος τρείς συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου αλλά και ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, στην πυρκαγιά του Γυθείου.
Σύσσωμη η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από χτες σε πολλαπλά μέτωπα και δίνουν νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας. Ειδικότερα, χθες και σήμερα κυρίως σε, Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Γύθειο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σητεία και Ηράκλειο Κρήτης.
Οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
Τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις.
Αυτήν τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση.
Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρόλα αυτά κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων.
Οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Τονίζουμε ότι, τα κατά τόπους Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια.
Στο έργο της κατάσβεσης, δίπλα μας, συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας.
Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν, σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr