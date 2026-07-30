Βαθρακογιάννης: «Συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας» για τα εναέρια μέσα

Τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, παρουσιάζοντας την τελευταία εικόνα από τα σημαντικότερα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Όπως επισήμανε, οι θυελλώδεις άνεμοι, ο πυκνός καπνός και οι έντονες αναταράξεις δημιούργησαν σε αρκετές περιπτώσεις συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας. Το γεγονός αυτό περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να πραγματοποιούν με ασφάλεια ρίψεις νερού.

Η δυσκολότερη κατάσταση εξακολουθεί να καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε συναγερμό και για τις φωτιές στις Κυκλάδες.

Δύσκολη επιχείρηση στο Ρέθυμνο

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το απόγευμα της Πέμπτης, το μέτωπο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία βρίσκεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον οικισμό Ασώματος. Πρόκειται για δύσβατη περιοχή, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου δημιουργούν νέες εστίες, υποχρεώνοντας τους πυροσβέστες να μετακινούν διαρκώς δυνάμεις.

Τρία ελικόπτερα έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση, ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και κατά τη διαδικασία της υδροληψίας. Οι ριπές φτάνουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ ο καπνός περιορίζει δραματικά την ορατότητα των πληρωμάτων.

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρούν 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Ένας 71χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με ελαφρά εγκαύματα. Νωρίτερα, 51 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

Αναζωπύρωση και εκκενώσεις στην Πάρο

Στην Πάρο, μεγάλη αναζωπύρωση καταγράφηκε στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καμπί, σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση.

Οι ισχυροί άνεμοι έστρεψαν τις φλόγες προς την Τρυπητή και το Άσπρο Χωριό, ενώ ακολούθησαν νέα μηνύματα του 112. Κάτοικοι και επισκέπτες από το Άσπρο Χωριό κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Δρυό, ενώ από το Καμάρι και την Αγκαιριά δόθηκε οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή.

Νέα εστία εκδηλώθηκε και στην περιοχή Δαμάλια, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Οι ριπές του ανέμου φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στην Άνδρο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη αναφορά για ζημιές σε κατοικίες.

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, να αποφεύγουν την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και να αφήνουν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.