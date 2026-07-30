Συνάντηση του Βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου με το Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την ‘‘Κιβωτό της Αγάπης’’

Ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, συναντήθηκε την Πέμπτη 30-7-2026 με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη για να του παραδώσει ιδιοχείρως επιστολή με αίτημα στήριξης της Βουλής των Ελλήνων στο φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός της Αγάπης» που προσφέρει αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια σε 70 παιδιά και νέους με αναπηρία.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο ότι η ευαισθησία του και η στήριξή του είναι δεδομένη και ότι θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τα αιτήματα που η «Κιβωτός της Αγάπης» έχει αποστείλει στον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αφού εξήρε το κοινωνικό έργο της Βουλής των Ελλήνων και του κ. Κακλαμάνη προσωπικά, τον ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή του στο αίτημα για τη συνάντησή, αλλά κυρίως για τη δέσμευσή του ότι η Βουλή των Ελλήνων θα στηρίξει τα αιτήματα της «Κιβωτού της Αγάπης».

Η επιστολή του κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να θέσω υπόψιν σας ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στη βιωσιμότητα του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ», το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» στην Πάτρα, που περιθάλπει σήμερα εβδομήντα (70) παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης, καθώς η κρατική ενίσχυση και η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ υπολείπονται σημαντικά του πραγματικού κόστους φροντίδας.

Η «Κιβωτός της Αγάπης» με τη δράση της εδώ και πενήντα ολόκληρα χρόνια ανεκτίμητο κοινωνικό έργο προσφέροντας αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια σε παιδιά και νέους με βαριές αναπηρίες. Η επιβίωση όμως αυτού του σημαντικού ιδρύματος βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο. Δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές ανάγκες λόγω αύξησης κόστους και παιδιά, γονείς και εργαζόμενοι εκφράζουν κραυγή απόγνωσης και αγωνίας για το μέλλον της λειτουργίας του ιδρύματος.

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες που έχετε επιδείξει τόσο ως τρίτος πολιτειακός παράγοντας της χώρας όσο και ως απλός πολίτης διαχρονικά για τους ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά συμπολίτες μας και φορείς και δομές με κοινωνικό έργο, σας απευθύνω και από μέρους μου έκκληση για βοήθεια στην «Κιβωτό της Αγάπης», προκειμένου να συνεχίσει το θεάρεστο έργο που προσφέρει στα ανάπηρα παιδιά και στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλη την αχαϊκή κοινωνία.