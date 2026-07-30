Πύρινος συναγερμός σε Ρέθυμνο, Άνδρο και Πάρο: Θυελλώδεις άνεμοι, αναζωπυρώσεις και μηνύματα του 112

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Πυροσβεστική, καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις φλόγες και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο, Άνδρο και Πάρο.

Η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η φονική πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει για δεύτερη ημέρα. Νέα μέτωπα έχουν, παράλληλα, κινητοποιήσει τις Αρχές στις Κυκλάδες, με το 112 να αποστέλλει διαδοχικές ειδοποιήσεις προς κατοίκους και επισκέπτες.

Ρέθυμνο: Κρίσιμη μάχη στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον οικισμό Ασώματος, επικεντρώνονται οι μεγαλύτερες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι, ο πυκνός καπνός και η εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν επανειλημμένα να προσεγγίσουν τη φωτιά, χωρίς να μπορούν να πραγματοποιήσουν σταθερές ρίψεις νερού. Οι αναταράξεις και οι ισχυρές ριπές, που φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσκολεύουν τόσο την προσέγγιση όσο και την υδροληψία των ελικοπτέρων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή, με τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επέκταση προς κατοικημένες και αγροτικές περιοχές.

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρούν 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μηχανήματα έργου, αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις.

Ένας 71χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Νωρίτερα, 51 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από την περιοχή της Πρέβελης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες και μεγάλες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο. Επίσημη συνολική καταγραφή των καταστροφών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Άνδρος: Συναγερμός στην Παλαιόπολη

Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη της Άνδρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, με βασικό αντίπαλο τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στο νησί. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικά οχήματα, πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και εναέρια μέσα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν υπήρχε επιβεβαιωμένη αναφορά για ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της μικρής απόστασης της φωτιάς από τον οικισμό και των ευμετάβλητων ανέμων.

Πάρος: Αναζωπύρωση και διαδοχικές εκκενώσεις

Νέα μεγάλη αναζωπύρωση σημειώθηκε στην Πάρο, στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί.

Το μέτωπο κινήθηκε προς την Τρυπητή και το Άσπρο Χωριό, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν σε γρήγορη εξάπλωση των φλογών. Ακολούθησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Όσοι βρίσκονταν στο Άσπρο Χωριό κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Δρυό, ενώ από τις περιοχές Καμάρι και Αγκαιριά δόθηκε οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή. Νέα εστία εκδηλώθηκε και στην περιοχή Δαμάλια, με αποτέλεσμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα σημεία.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου καταβάλλουν προσπάθειες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές των εκκενώσεων.

Οι ριπές του ανέμου φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, προκαλώντας συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση της πυρκαγιάς και αυξάνοντας τον κίνδυνο για διάσπαρτες κατοικίες.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες και στις τρεις περιοχές να μην πλησιάζουν τα μέτωπα, να διατηρούν ελεύθερους τους δρόμους για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες του 112.