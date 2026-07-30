"Following": Η 1τη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Mε το καλημέρα ο Βρετανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν απέδειξε ότι ήταν έτοιμος δημιουργός, με ένα υποβλητικό neo-noir που τα βάζει με τον Χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, όπως στις διασημότερες ταινίες που ακολούθησαν.

Ο λόγος για το φιλμ με τίτλο "Following" του σπουδαίου Νόλαν, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας με την ταινία του "Οπενχάιμερ" το 2024.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν που αυτό το καιρό απολαμβάνει το θρίαμβο της νέας του ταινίας "Οδύσσεια" με τον Ματ Ντέιμον που γυρίστηκε και στη χώρα μας, στη Μεσσηνία, υπογράφει με το φιλμ "Following" που αξίζει να ανακαλύψουν οι σινεφίλ, ένα πρωτόλειο μεν φιλμ όπως γράφτηκε αλλά που συνάμα μοιάζει με μία υπόκλιση ευγενείας στο είδος του νουάρ.

Η ταινία "Following" κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 από το Cinobo.

Σύνοψη

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.

*Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του κινηματογράφου, γνωστός για τις πολύπλοκες αφηγήσεις, τη θεματική του γύρω από τον χρόνο και τη μνήμη και τη χρήση εντυπωσιακών πρακτικών εφέ. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το φιλμ "Memento" (2000) και αργότερα σκηνοθέτησε επιτυχημένες και πολυβραβευμένες ταινίες όπως τα "The Dark Knight", "Inception", "Interstellar", "Dunkirk" και "Oppenheimer".

Το 2024 κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Oppenheimer, ενώ ως παραγωγός της ίδιας ταινίας βραβεύτηκε και με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επιπλέον έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία, όπως BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice για τη σκηνοθετική του δουλειά στο "Oppenheimer" που είχαμε δει και στην Πάτρα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Με τους: Τζέρεμι Θίομπαλντ, Άλεξ Χο, Λούσι Ράσελ, Τζον Νόλαν, Ντικ Μπράντσελ.

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Γλώσσα: Αγγλικά

Είδος: Μυστηρίου, Θρίλερ

Έτος παραγωγής: 1998

Διάρκεια: 69 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ