Παντελής και Μανώλης: Η Κρήτη αποχαιρέτησε τους δύο πυροσβέστες

Βαρύ πένθος σκέπασε την Πέμπτη το Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη, στις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης.

Ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Οι οικογένειές τους, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και συνάδελφοί τους από το Πυροσβεστικό Σώμα συγκεντρώθηκαν για να τους αποχαιρετήσουν. Η θλίψη ήταν διάχυτη, καθώς οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους την ώρα που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην εξόδιο ακολουθία του 25χρονου Παντελή, με τους δικούς του ανθρώπους να αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο νεαρός πυροσβέστης δεν θα επιστρέψει ξανά κοντά τους. Αντίστοιχες στιγμές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στο τελευταίο «αντίο» στον 58χρονο Μανώλη, έναν άνθρωπο με πολυετή παρουσία και προσφορά στην πυρόσβεση.

Οι δύο πυροσβέστες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής και συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, εγκλωβίστηκαν ενώ κινούνταν με υπηρεσιακό όχημα στην περιοχή. Οι συνθήκες ήταν εφιαλτικές, με θυελλώδεις ανέμους, πυκνό καπνό και ελάχιστη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, δεν αποκλείεται το πυροσβεστικό όχημα να παρουσίασε μηχανική βλάβη και να ακινητοποιήθηκε. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και αποτελεί μέρος της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο στελεχών του, επισημαίνοντας ότι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα, η μεγάλη επιχείρηση στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ η αποτίμηση των ζημιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η Κρήτη παραμένει αντιμέτωπη με τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς, έχοντας πλέον να θρηνήσει και δύο ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες.