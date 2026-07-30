Θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα: Η προηγούμενη επίσκεψή της στη χώρα και οι κρίσιμες επαφές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, με καταγωγή από τη Σκωτία. Η αναγνώρισή της έγινε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της, τα οποία ήταν καταχωρισμένα σε αμερικανική βάση δεδομένων. Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς της συνεργάστηκαν οι ελληνικές Αρχές, η Interpol και υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Η 38χρονη είχε φθάσει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν τη χώρα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προηγούμενο ταξίδι της, αναζητώντας τυχόν πρόσωπα με τα οποία είχε διατηρήσει επαφή.

Μετά την άφιξή της φέρεται να φιλοξενήθηκε αρχικά από φίλους στο Κερατσίνι και στη συνέχεια να συναντήθηκε με Αμερικανούς γνωστούς της στην Κυψέλη. Οι τελευταίες κινήσεις και συναντήσεις της έχουν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα για την έρευνα.

Νεότερο και κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η πληροφορία ότι το κινητό της φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή μηνυμάτων μετά τον εκτιμώμενο χρόνο θανάτου της. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιος να επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσει όσους την αναζητούσαν ή να καθυστερήσει την αποκάλυψη του θανάτου της. Παράλληλα, επιχειρούν να εντοπίσουν πού βρισκόταν η συσκευή κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη εκδοχή μεταδίδεται ως πληροφορία της έρευνας και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η Ρος είχε θεαθεί τελευταία φορά από φίλους της στις 15 Ιουλίου. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, η σορός της βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Την ανακάλυψη έκανε άνδρας που αντιλήφθηκε ότι από τη βαλίτσα προεξείχε ανθρώπινο μέλος και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις ή ίχνη πάλης. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανεύρεση της σορού. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στοιχεία πτήσεων και κρατήσεις καταλυμάτων, προκειμένου να εξακριβώσουν με ποιον ταξίδεψε ή συναντήθηκε η 38χρονη. Παράλληλα, διερευνούν ποιος μετέφερε και εγκατέλειψε τη σορό της στο κτίριο.

Η Scotland Police βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και υποστηρίζει την οικογένεια της 38χρονης, ενώ το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών παρέχει προξενική συνδρομή.