Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Ειρήνης Γκοτσοπούλου

Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρ...

Η εκλιπούσα ήταν άνθρωπος δοτικός, της αλληλεγγύης, που άφησε το αποτύπωμά της στο πέρασμα της ζωής της βαδίζοντας τον δρόμο της προσφοράς, αναφέρει η ανακοίνωση

H παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, εκφράζει με ανακοίνωση της, την θλίψη της για τον θάνατο της Ειρήνης Γκοτσοπούλου σύζυγο του Επίτιμου Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου.

Η Ειρήνη Γκοτσοπούλου άνθρωπος δοτικός, της αλληλεγγύης, άφησε το αποτύπωμά της στο πέρασμα της ζωής της βαδίζοντας τον δρόμο της προσφοράς.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της, αναφέρει η ανακοίνωση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ηλεία- Ο «Γιάννης ο Φονιάς» ακούστηκε ξανά: Η συμβολική ερμηνεία του Μητσιά στον Επικούριο Απόλλωνα- ΒΙΝΤΕΟ

Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, Kavinsky-Καβίνσκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σάλος για τα «έξυπνα» γυαλιά με κάμερα που φορούσε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απώλεια Ειρήνη Γκοτσοπούλου Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c0\u03ce\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1","\u0395\u03b9\u03c1\u03ae\u03bd\u03b7 \u0393\u03ba\u03bf\u03c4\u03c3\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd\u03bb\u03bf\u03c5","\u0395\u03bd\u03c9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0394\u03b9\u03b5\u03ba\u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u039a\u03af\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 \u0395\u03bc\u03c0\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2"]
839888
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις