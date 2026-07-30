Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Ειρήνης Γκοτσοπούλου

Η εκλιπούσα ήταν άνθρωπος δοτικός, της αλληλεγγύης, που άφησε το αποτύπωμά της στο πέρασμα της ζωής της βαδίζοντας τον δρόμο της προσφοράς, αναφέρει η ανακοίνωση
H παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, εκφράζει με ανακοίνωση της, την θλίψη της για τον θάνατο της Ειρήνης Γκοτσοπούλου σύζυγο του Επίτιμου Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου.
Η Ειρήνη Γκοτσοπούλου άνθρωπος δοτικός, της αλληλεγγύης, άφησε το αποτύπωμά της στο πέρασμα της ζωής της βαδίζοντας τον δρόμο της προσφοράς.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της, αναφέρει η ανακοίνωση.
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