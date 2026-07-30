Η ταινία του 1974, "Η Γοητεία της Αμαρτίας" με τον Μπαρτ Λάνκαστερ σε επανέκδοση στις Ελληνικές αίθουσες

Από την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, η εταιρεία διανομής Filmboy Pictures φέρνει στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε επανέκδοση, το επιβλητικό ψυχολογικό δράμα του μεγάλου Ιταλού δημιουργού Λουκίνο Βισκόντι, «Η Γοητεία της Αμαρτίας» (Gruppo di Famiglia in un Interno), παραγωγής 1974.

Ο Λουκίνο Βισκόντι (1906-1976) υπογράφει μία από τις πιο προσωπικές, ώριμες και ατμοσφαιρικές ταινίες της καριέρας του, με ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό καστ που πλαισιώνεται από τους Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μανγκάνο, Κλόντια Μαρσάνι και την αείμνηστη Κλαούντια Καρντινάλε σε σύντομη εμφάνιση.

Η ταινία απέσπασε σπουδαίες διακρίσεις τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Στα βραβεία David di Donatello τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ξένου Ηθοποιού για τον Μπαρτ Λάνκαστερ (1913-1994). Παράλληλα, σάρωσε στα βραβεία της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων Κινηματογράφου (Nastro d'Argento) κερδίζοντας συνολικά 5 βραβεία, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Λουκίνο Βισκόντι, Καλύτερης Φωτογραφίας για τον Πασκουαλίνο Ντε Σάντις, Νέας Ηθοποιού για την Κλόντια Μαρσάνι, καθώς και τα βραβεία Παραγωγής και Σκηνογραφίας, ενώ συγκέντρωσε υποψηφιότητες για Β’ Γυναικείο Ρόλο (Σιλβάνα Μανγκάνο), Σενάριο και Μουσική.

Σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίστηκε ως Καλύτερη Ξένη Ταινία στα Japan Academy Film Prizes, στα Blue Ribbon Awards, αλλά και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βαγιαδολίδ.

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας απομονωμένος Αμερικανός καθηγητής ζει μια ήρεμη και μοναχική ζωή σε ένα πολυτελές παλάτσο στη Ρώμη, περιστοιχισμένος από τα βιβλία και τους πίνακες τέχνης του. Η τακτοποιημένη καθημερινότητά του ανατρέπεται βίαια όταν νοικιάζει τον επάνω όροφο σε μια θορυβώδη, ηδονιστική αριστοκρατική οικογένεια, η οποία εισβάλλει στον κόσμο του και τον παρασύρει σε ένα παιχνίδι εντάσεων, αποκαλύψεων και υπαρξιακών αναζητήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σκηνοθεσία: Λουκίνο Βισκόντι

Σενάριο: Σούζο Τσέκι ντ' Αμίκο, Ενρίκο Μεντιόλι, Λουκίνο Βισκόντι.

Πρωταγωνιστούν οι: Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μανγκάνο, Κλόντια Μαρσάνι, Στεφάνο Πατρίτσι.

Φωτογραφία: Πασκουαλίνο Ντε Σάντις

Μουσική: Φράνκο Μανίνο

Έτος παραγωγής: 1974

Χώρα παραγωγής: Ιταλία / Γαλλία

Διάρκεια: 121 λεπτά.

Διανομή: Filmboy Pictures.

Να προσθέσουμε πως πρόκειται για την προτελευταία ταινία του Βισκόντι, που τη γύρισε το 1974 παρά την ήδη κλονισμένη υγεία του και αποτελεί, όπως διαβάσαμε στην wikipedia, ίσως την πιο αυτοβιογραφική δημιουργία του.

Η τελευταία ταινία του ήταν "Ο αθώος - L'innocente‎‎" το 1976 με τον Τζιανκάρλο Τζιανίνι και τη Λάουρα Αντονέλι.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ