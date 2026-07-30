«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται»: Ενιαίο μέτωπο της UEFA απέναντι στον Ινφαντίνο

Σε ανοικτή σύγκρουση οδηγούνται UEFA και FIFA, καθώς οι 55 ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εμφανίζονται αποφασισμένες να μπλοκάρουν το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο για την είσοδο ιδιωτών στις εμπορικές δραστηριότητες της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης υπήρξε ομόφωνη συμφωνία των μελών της UEFA –μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία– να προχωρήσουν ακόμη και σε μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, εφόσον το επίμαχο σχέδιο υλοποιηθεί. Πρόκειται για σαφή κλιμάκωση σε σχέση με την αρχική απόφαση των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών να απορρίψουν την πρόταση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχεδιαζόμενη FIFA Forward Enterprise, μια νέα θυγατρική στην οποία η FIFA σκοπεύει να συγκεντρώσει τις εμπορικές και διοργανωτικές δραστηριότητές της. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγίες, τα εισιτήρια, οι άδειες εκμετάλλευσης και η επιχειρησιακή διαχείριση των διοργανώσεών της.

Η αξία της νέας εταιρείας υπολογίζεται περίπου στα 20 δισ. δολάρια, ενώ προβλέπεται η διάθεση μειοψηφικού ποσοστού έως 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, με στόχο την άντληση έως 4,2 δισ. δολαρίων. Η FIFA υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο των αθλητικών και κανονιστικών αποφάσεων και ότι τα έσοδα θα επιστρέψουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Στο πλαίσιο της πρότασης, καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη θα μπορούσε να λάβει έως 20 εκατ. δολάρια ως έκτακτη χρηματοδότηση, επιπλέον των ενισχυμένων κονδυλίων του προγράμματος FIFA Forward. Για να προχωρήσει το σχέδιο απαιτείται η υποστήριξη της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών και η έγκριση του Συμβουλίου της FIFA.

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε στην UEFA η προθεσμία της 19ης Σεπτεμβρίου που τέθηκε στις εθνικές ομοσπονδίες για να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα διατηρήσουν τη δυνατότητα της έκτακτης χρηματοδότησης.

«Αυτό λέει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το σχέδιο», ανέφερε η UEFA, καταγγέλλοντας ότι η FIFA δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για να πλουτίζει η ίδια και οι φίλοι της. Ζήτησε παράλληλα να δοθεί προτεραιότητα στις ομοσπονδίες, στους συλλόγους, στις λίγκες, στους ποδοσφαιριστές και στους φιλάθλους.

Οι αντιδράσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στην Ευρώπη. Η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί ή κληθεί σε διαβούλευση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της επειδή μια πρόταση τέτοιας σημασίας δημοσιοποιήθηκε πριν εξεταστεί μέσα από τα καθιερωμένα όργανα διοίκησης.

Η ευρωπαϊκή πλευρά ζητά την εγκατάλειψη του σχεδίου και ουσιαστικές εγγυήσεις ότι οι διοργανώσεις της FIFA δεν θα περάσουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, σε ιδιωτικά επενδυτικά συμφέροντα. Εάν δεν υπάρξει υποχώρηση, η απειλή αποχής των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων δημιουργεί συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με πιθανές συνέπειες ακόμη και για τα επόμενα Παγκόσμια Κύπελλα.