Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το πράσινο φως για την εξαγορά της Skroutz από την Blackstone

Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε σήμερα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Blackstone Inc.» επί της εταιρείας «Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Φεύγει η CVC

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο ανακοινώθηκε και επισήμως από τη Blackstone η εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας αγοράς από την CVC Capital Partners Fund VII.

Οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου στο πλαίσιο της συναλλαγής, ωστόσο θα παραμείνουν ενεργοί και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων.

Ενώ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η αξία της Skroutz στο πλαίσιο της συμφωνίας ανέρχεται σε 635 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Τα τελευταία χρόνια, η Skroutz έχει επεκταθεί στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, με στόχο να διευρύνει την παρουσία της σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της Blackstone

Όπως τόνιζε τότε στην ανακοίνωσή της η Blackstone, «η Ελλάδα υπήρξε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες τα τελευταία χρόνια, με πραγματική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη από ό,τι σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, κάτι που η εταιρεία πιστεύει ότι δημιουργεί ουσιαστικό περιθώριο ανάπτυξης καθώς αυτές οι αγορές αναπτύσσονται».

Η Blackstone Inc. είναι μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε το 1985 ως εταιρεία συγχωνεύσεων και εξαγορών από τους Peter Peterson και Stephen Schwarzman, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συνεργαστεί στη Lehman Brothers.

Ο κλάδος ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity) της Blackstone συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές σε εξαγορές με μόχλευση (leveraged buyouts) κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ ο τομέας ακινήτων της έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες εξαγορές εμπορικών ακινήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Blackstone δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της πιστωτικής χρηματοδότησης (credit), των υποδομών (infrastructure), των αντισταθμιστικών κεφαλαίων (hedge funds), των δευτερογενών επενδύσεων (secondaries), των επενδύσεων αναπτυξιακού κεφαλαίου (growth equity) και των ασφαλιστικών λύσεων (insurance solutions).

Έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η Blackstone διαχειριζόταν συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που την καθιστούσε τη μεγαλύτερη εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο.