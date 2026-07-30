Ηλεία- Ο «Γιάννης ο Φονιάς» ακούστηκε ξανά: Η συμβολική ερμηνεία του Μητσιά στον Επικούριο Απόλλωνα- ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα, στις Βάσσες της Ηλείας.

Ο Μανώλης Μητσιάς επέλεξε να ανοίξει τη συναυλία του με τη Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύοντας τον «Γιάννη τον Φονιά», το εμβληματικό τραγούδι σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και στίχους Νίκου Γκάτσου.

Η επιλογή του καταξιωμένου ερμηνευτή απέκτησε ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς έγινε λίγες ημέρες μετά τα όσα συνέβησαν στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εκεί ο Μανώλης Μητσιάς δεν είχε τραγουδήσει το συγκεκριμένο έργο, αλλά είχε απαγγείλει τους στίχους του, καθώς δεν είχε δοθεί στην εταιρεία παραγωγής άδεια για τη δημόσια εκτέλεση έργων του Μάνου Χατζιδάκι στη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών.

Όπως είχε ανακοινώσει στη σκηνή η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, είχε προηγηθεί εξώδικη δήλωση προς την εταιρεία παραγωγής. Η εξέλιξη είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους θεατές, οι οποίοι συνόδευσαν την απαγγελία του Μητσιά τραγουδώντας τη μελωδία.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις διευκρίνισε αργότερα ότι η παρέμβαση δεν στρεφόταν προσωπικά κατά του Μανώλη Μητσιά ούτε αποτελούσε γενική απαγόρευση του τραγουδιού. Όπως ανέφερε, αφορούσε αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής και τη διαδικασία αδειοδότησης της συγκεκριμένης σειράς συναυλιών.

Στην Ηλεία, μπροστά στο μνημείο που βρίσκεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο «Γιάννης ο Φονιάς» ακούστηκε και πάλι κανονικά από τη φωνή του ανθρώπου με τον οποίο έχει συνδεθεί εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Το κοινό υποδέχθηκε την ερμηνεία με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η στιγμή είχε και μια ιδιαίτερη τοπική διάσταση. Σύμφωνα με αφήγηση του Ηλείου ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Μητρόπουλου, η ιστορία που ενέπνευσε τον Νίκο Γκάτσο είχε τις ρίζες της στον Πόθο της Ηλείας. Πρόκειται για μια πραγματική οικογενειακή τραγωδία, την οποία, όπως έχει εξιστορήσει, αφηγήθηκε ο ίδιος στον ποιητή το 1974.

Η συναυλία του Μανώλη Μητσιά και της Μαρίας Φαραντούρη πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία της Πελοποννήσου. Τη διοργάνωση είχαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.