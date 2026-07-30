Ξαναγυρίζεται το "The Thomas Crown Affair-Υπόθεση Τόμας Κράουν"

Ο βραβευμένος με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου Michael B. Jordan-Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για την ταινία «Sinners-Αμαρτωλοί», επιστρέφει στη σκηνοθεσία με μια νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair», στην οποία έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο 39χρονος Αφροαμερικανός ηθοποιός είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία στην ταινία "Κριντ ΙΙΙ-Creed III" το 2023 όπου επίσης έπαιζε και τώρα έχοντας κερδίσει και το βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τη διπλή του ερμηνεία ως Στακ και Σμόουκ στο «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, σκηνοθετεί, συμμετέχει στην παραγωγή και πρωταγωνιστεί σε μια οπτικά συναρπαστική, αισθησιακή και απροσδόκητα συγκινητική περιπέτεια, όπου ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στο δωμάτιο είναι αυτός που κανείς δεν παρατηρεί.

To σενάριο υπογράφουν οι Drew Pearce και Jason Hall.

Εκτός του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παίζουν οι Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira, και Pilou Asbæk.

Είναι το 2ο ριμέικ του The Thomas Crown Affair μετά τη θρυλική 1η ταινία του 1968 σε σκηνοθεσία τότε του Norman Jewison με πρωταγωνιστές τους Steve McQueen, Faye Dunaway (είχε πάρει Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, ο Michel Legrand για το υπέροχο "The Windmills of Your Mind"), και την ταινία του John McTiernan το 1999 με πρωταγωνιστές τους Pierce Brosnan, Rene Russo.

Σκηνοθεσία: Michael B. Jordan.

Το νέο "The Thomas Crown Affair" προγραμματίζεται για έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 5 Μαρτίου, 2027.

Στη χώρα μας την ταινία θα διανείμει η Feelgood.

Πρωταγωνιστούν οι: Michael B. Jordan, Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurria, Pilou Asbæk.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ