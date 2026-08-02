Νηρέας Πατρών: 34 χρόνια στο υγρό στοιχείο

Από το 1992 μέχρι σήμερα, η Ακαδημία Κολύμβησης Πάτρας «Ο Νηρέας» αποτελεί ένα από τα αναγνωρίσιμα σωματεία του πατραϊκού υγρού στίβου, έχοντας γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική υδατοσφαίριση.

Με σταθερή παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της πόλης και με βασικό γνώμονα την αγάπη για το άθλημα, ο Νηρέας συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την ίδρυσή του.

Η πορεία του συλλόγου ξεκίνησε το 1992, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου πυρήνα ανάπτυξης της κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης στην Πάτρα. Τα χρώματα του συλλόγου, πορτοκαλί και γαλάζιο, συνοδεύουν μέχρι σήμερα τις αγωνιστικές του παρουσίες, συμβολίζοντας τη ζωντάνια, την αισιοδοξία και τη σύνδεση με το υδάτινο στοιχείο.

Σήμερα, ο Νηρέας Πατρών δραστηριοποιείται στην υδατοσφαίριση ανδρών, έχοντας ως προπονητή τον Αλέξη Μάνεση. Οι προπονήσεις και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Αντώνης Πεπανός», μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της Δυτικής Ελλάδας.

Στο διοικητικό επίπεδο, πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Νικόλαος Πολίτης, πλαισιωμένος από ένα διοικητικό συμβούλιο που εργάζεται καθημερινά για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ομάδας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αρκετά στελέχη παραμένουν ενεργά επί σειρά ετών, αποτελώντας ζωντανό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του συλλόγου.

Στην ιστορία του Νηρέα ξεχωρίζουν σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες. Το 1995 η γυναικεία ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, ενώ το 1996 έφτασε στην κορυφή του ελληνικού πόλο κατακτώντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ακολούθησε το 1998 η άνοδος της γυναικείας ομάδας στην Α2 Εθνική Κατηγορία, ενώ το 2017 ήρθε ακόμη μία σημαντική στιγμή με την άνοδο της ανδρικής ομάδας στην Α2 Ανδρών.

Παράλληλα, ο σύλλογος έχει αναδείξει αθλητές που φόρεσαν το εθνόσημο και εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσά τους οι Ιωάννης Σερέτης, Λάμπρος Αντίοχος, Γεράσιμος Λυκούδης, Λάμπρος Αναστασόπουλος, Ιωάννης Δημησιάνος, Φώτης Βουλούξης, Κώστας Παπαϊωάννου, Μάκης Τσουτσάνης, Χρήστος Ζάβρας και Βαρβάρα Λαζαρίδου, αθλητές που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως συμβαίνει με πολλούς ερασιτεχνικούς αθλητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, έτσι και ο Νηρέας καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της περιορισμένης χρηματοδότησης. Οι συνδρομές των μελών και οι μικρές κρατικές επιχορηγήσεις συχνά δεν επαρκούν για την πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι του Νηρέα συνεχίζουν με μεράκι και αφοσίωση, στηριζόμενοι κυρίως στην αγάπη των αθλητών και των εθελοντών για το άθλημα.

Το βλέμμα, ωστόσο, παραμένει στραμμένο στο μέλλον. Στόχος του συλλόγου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανδρικής ομάδας με προοπτική την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία, αλλά και η δημιουργία τμημάτων υποδομών στην υδατοσφαίριση και την κολύμβηση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν τον υγρό στίβο.

Με ιστορία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, σημαντικές διακρίσεις και ανθρώπους που εξακολουθούν να επενδύουν χρόνο και ψυχή στην ομάδα, ο Νηρέας Πατρών παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της αθλητικής παράδοσης της πόλης και ένας σύλλογος που συνεχίζει να ονειρεύεται και να δημιουργεί.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ

1991-1992 ;

1992-1993 ;

1993-1994 ;

1994-1995 ;

1995-1996 ;

1996-1997 ;

1997-1998 Δεν συμμετείχε

1998-1999 Δεν συμμετείχε

1999-2000 Δεν συμμετείχε

2000-2001 Δ’ Εθνική

2001-2002 Δ’ Εθνική

2002-2003 Γ’ Εθνική

2003-2004 Γ’ Εθνική

2004-2005 Γ’ Εθνική

2005-2006 Γ’ Εθνική

2006-2007 Δ’ Εθνική

2007-2008 Δ’ Εθνική

2008-2009 Γ’ Εθνική

2009-2010 Β’ Εθνική

2010-2011 Β’ Εθνική

2011-2012 Β’ Εθνική

2012-2013 Β’ Εθνική

2013-2014 Β’ Εθνική

2014-2015 Β’ Εθνική

2015-2016 Β’ Εθνική

2016-2017 Β’ Εθνική

2017-2018 Α2 Εθνική

2018-2019 Β’ Εθνική

2019-2020 Β’ Εθνική

2020-2021 Γ’ Εθνική

2021-2022 Γ’ Εθνική

2022-2023 Γ’ Εθνική

2023-2024 Γ’ Εθνική

2024-2025 Β’ Εθνική

2025-2026 Β’ Εθνική

2026-2027 Β’ Εθνική