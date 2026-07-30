Ρέθυμνο: Δραματική μάχη στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι- Στο νοσοκομείο 71χρονος

Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται, για δεύτερη ημέρα, η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Το απόγευμα της Πέμπτης, το σοβαρότερο μέτωπο εντοπίζεται στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάνω από τον οικισμό Ασώματος. Πρόκειται για περιοχή με δύσκολη πρόσβαση, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν υπό θυελλώδεις ανέμους και με περιορισμένη ορατότητα εξαιτίας του καπνού.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, τα εναέρια μέσα δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, καθώς οι ισχυρές ριπές, οι αναταράξεις και ο πυκνός καπνός καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την προσέγγιση. Οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στο μεταξύ, ένας 71χρονος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με ελαφρά εγκαύματα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν παράλληλα συνεχείς αναζωπυρώσεις στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στην επιχείρηση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, της 6ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 οχήματα.

Τρία ελικόπτερα έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν ακόμη και την ασφαλή λήψη νερού. Στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης 51 ανθρώπων από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Η επιχείρηση έγινε με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ.

Η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημος συνολικός απολογισμός. Η πλήρης καταγραφή αναμένεται να αρχίσει όταν ελεγχθούν τα μέτωπα και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.