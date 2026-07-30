Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, Kavinsky-Καβίνσκι

Ο Kavinsky, Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, o υπνωτικός ύμνος του οποίου «Nightcall» έγινε κλασικό τραγούδι όταν αποτέλεσε το αρχικό μουσικό θέμα της ταινίας «Drive» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ το 2011, πέθανε σε ηλικία 50 ετών. Ήταν γεννημένος στις 31 Ιουλίου 1975 στο Παρίσι.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης 28-7-2026. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, αν και δεν έχουν αναφερθεί εγκληματικές ενέργειες. Τα Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο μουσικός Καβίνσκι παραπονιόταν για πονοκεφάλους τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ήχος στις μουσικές του παραπέμπει στα electropop σάουντρακ ταινιών του '80. Ο εκλιπών ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής. Το πραγματικό του όνομα ήταν Vincent Belorgey (Βινσέντ Μπελορζέ).

Ο Kavinsky κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το «OutRun», το 2013. Στη συνέχεια έμεινε άπραγος για σχεδόν 10 χρόνια: το δεύτερο άλμπουμ του, το «Reborn», κυκλοφόρησε μόλις το 2022.

Πολύ διακριτικός, εξήγησε στο AFP ότι «πέρασε καλά». «Για να απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, πέρασα καλά (γέλια), ταξίδεψα αρκετά, έκανα πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική», συνόψισε.

Και πρόσθεσε: «Ήθελα να αποστασιοποιηθώ από όλα αυτά μετά την επιτυχία του Nightcall, ένιωθα λίγο υπερβολική πίεση να συνεχίσω, δεν ήθελα να απογοητεύσω τον κόσμο με κάτι που δεν θα ήταν στο ίδιο ύφος ή που, χειρότερα, θα ήταν στο ίδιο ύφος».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ