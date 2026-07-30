Αήττητη (11-5 την Νέα Ζηλανδία) «πέταξε» για την τετράδα η εθνική ομάδα

Η Νέα Ζηλανδία δεν ήταν δυνατόν να ανακόψει την εξαιρετική πορεία της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Η Ελλάδα επέβαλε τον…νόμο της, νίκησε 11-5 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση.

Θρίαμβος με τέσσερις Πατρινές αθλήτριες στη σύνθεση της

Εκεί σημερα 30 Ιουλίου στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία που νωρίτερα επικράτησε 13-9 των ΗΠΑ.

Στις 20.00 στον α’ ημιτελικό θα κοντραριστούν Ισπανία-Ολλανδία.

Προηγήθηκε 7-1 η Ελλάδα πριν τη λήξη του α’ ημιχρόνου και στη συνέχεια έκανε και συντήρηση για την σαφέστατα δυσκολότερη συνέχεια. Δεν απειλήθηκε βεβαίως και είχε για πρώτη σκόρερ την Ιφιγένεια Μανουσάκη με τρία τέρματα.

ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 11-5

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 4-1, 1-1, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Δροσοπούλου-Σπάθη, Ελμισιάν 2, Μοροχλιάδου 1, Τσίγκα 2, Ζορντίνα Λαμπάτου, Μανουσάκη 3, Ανδρεάδη, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου 1, Καραγιάννη 1, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου 1.

Αναλυτικά, τα στατιστικά και η εξέλιξη της συνάντησης, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

ΗΠΑ-Ουγγαρία 9-13

Αυστραλία-Ισπανία 6-9

Ρωσία-Ολλανδία 7-10

Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία 11-5

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Πέμπτη 30/7

20:00 Ισπανία - Ολλανδία

21:30 Ουγγαρία - ΕΛΛΑΔΑ