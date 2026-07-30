Συναγερμός στην Κρέστενα: 86χρονος αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην κατοικία του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο
Στο Νοσοκομείο διακομίστηκε ένας 86χρονος άνδρας από την περιοχή των Κρεστένων, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην κατοικία του. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για νοσηλεία, όπως γράφει το ilialive.gr.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διενεργεί την προβλεπόμενη προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.
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