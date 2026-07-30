Σπ. Σκιαδαρέσης: Δικαίωση για την "Νέα Δυτική Ελλάδα", η απόφαση επιδότησης του φοιτητικού εισιτηρίου

Η απόφαση δέσμευσης από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ποσού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη μείωση του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών στις αστικές συγκοινωνίες αποτελεί μια θετική εξέλιξη και ταυτόχρονα δικαίωση μιας διεκδίκησης που αναδείχθηκε έγκαιρα από τη φοιτητική κοινότητα και στηρίχθηκε με συνέπεια από την περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση, είχε φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από κοινού με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, έπειτα από τη συνάντηση που πραγματοποίησε τον περασμένο Νοέμβριο ο επικεφαλής της "Νέας Δυτικής Ελλάδας", Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, με το Γραφείο Πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τότε είχε αναδειχτεί το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες της Πάτρας, καθώς και η συνολική οικονομική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους, σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων. Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» ανέλαβε άμεσα την πρωτοβουλία να μεταφέρει το αίτημα αυτό στο ανώτατο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας, ζητώντας από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την οικονομική ελάφρυνση των φοιτητών.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση των διεκδικήσεων της φοιτητικής κοινότητας και της επιμονής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αποδεικνύει ότι τα προβλήματα της κοινωνίας αναδεικνύονται με τεκμηρίωση και συνεργασία, μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Αναμένουμε την άμεση υλοποίησή της, ώστε οι φοιτητές να δουν σύντομα τη μείωση του κόστους μετακίνησής τους στην καθημερινότητά τους. Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στη νέα γενιά, διεκδικώντας πολιτικές που ενισχύουν τη δημόσια εκπαίδευση, διευκολύνουν τη φοιτητική ζωή και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους της Δυτικής Ελλάδας», ανέφερε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης.