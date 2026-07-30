Ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου!

Ένας από τους σημαντικότερους αθλητές στίβου της Πάτρας και του Ελληνικού βάδην, ο Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ανδρών - γυναικών που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Birmingham!

Είναι η μεγαλύτερη διάκριση για τον 32χρονο πρωταθλητή της Ολυμπιάδας Πατρών, που πρωταγωνιστεί από το 2009 όταν στέφθηκε για πρώτη φορά πανελληνιονίκης.

Ο Ντεντόπουλος που συνεχίζει την προετοιμασία του με την Ντίνα Μπορνιβέλλι καθηνερινά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο θα αγωνιστεί στον ημιμαραθώνιο βάδην (21.100μ.), αγώνισμα που αντικατέστησε τα 20.000μ. και στο οποίο έχει ατομικό ρεκόρ 1.36.36, ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Δεν θα πίστευα ποτέ μου ότι θα κατάφερνα αυτό που δεν κατάφερα σε πιο μικρή ηλικία που θεωρητικά πάντα είναι πιο εύκολο για έναν αθλητή! Επιτέλους ήρθε και για μένα μια τέτοια μεγάλη στιγμή. Ένα όνειρο! Ένα όνειρο που μεγαλώνοντας ένιωθα πως δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ! Πρώτη μου συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών. Η μεγαλύτερη τιμή για μένα να εκπροσωπήσω την χώρα μου. 18 χρόνια θυσίας, αγάπης για το βάδην, ιδρώτα, πόνου, απογοήτευσης. Τελικά για όλα υπάρχει η κατάλληλη στιγμή! Ξεπερνώντας πρώτα το πιο δύσκολο χτύπημα που έχω δεχτεί στη ζωή μου και μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα! Πρώτη μου συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση στην κατηγορία των Ανδρών! Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πρωτάθλημα στίβου που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Μπέρμπιγχαμ, είναι από τις στιγμές που είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι συμβαίνει. Είναι μια προσωπική δικαίωση! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συνέβαλαν για να τα καταφέρουμε! Ποτέ μα ποτέ μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας».

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ

Ιδού όλες οι συμμετοχές του Ντεντόπουλου σε παγκόσμια ή ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (διεξάγονται από το 1961)

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) εγκατέλειψε το 2016 στη Ρώμη της Ισπανίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ Από το 1986

Kώστας Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 18ος στα 10.000μ. βάδην το 2012 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Από το 1999

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 24ος στα 10.000μ. βάδην το 2011 στο Λιλ της Γαλλίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ Από το 1934

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην το 2026 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ Από το 1997

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 18ος στα 20.000μ. βάδην το 2015 στο Ταλίν της Εσθονίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ Από το 1964

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) ακυρώθηκε το 2013 στα 10.000μ. βάδην στο Ριέτι της Ιταλίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΒΑΔΗΝ ΕΦΗΒΩΝ Από το 2000

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 6ος στα 10.000μ. το 2013 στον Ντούντινσε της Σλοβακίας.

Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Όλες οι συμμετοχές της Πάτρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ανδρών- γυναικών

Λουκάς Αδαμόπουλος (Παναχαϊκή) 18ος στα 800μ. το 1950 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Λουκάς Αδαμόπουλος (Παναχαϊκή) 6ος στη γ' προκριματική σειρά (πιθανώς 18ος) στα 1.500μ. το 1950 στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Φάνης Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή) εγκατέλειψε στον Μαραθώνιο το 1974 στη Ρώμη της Ιταλίας.

Φάνης Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή) 25oς στον Μαραθώνιο το 1982 στην Αθήνα.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 22ος έως 25ος στα 10.000μ. το 1986 στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 15ος στα 10.000μ. το 1990 στo Σπλιτ της Κροατίας.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1990 στo Σπλιτ της Κροατίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 5ος στα 4Χ100μ. το 1994 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 7ος στα 200μ. το 1994 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) 37oς στον μαραθώνιο το 1994 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή/ΑΕΚ) 4ος στα 4Χ100μ. το 1998 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Μαρία Πολύζου (Πανελλήνιος) 13η στον μαραθώνιο το 1998 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος (Παναχαϊκή) 13ος στα 200μ. το 1998 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Σπύρος Ανδριόπουλος (Πάτραι) εγκατέλειψε στον μαραθώνιο το 1998 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Λευτέρης Θανόπουλος (Ολυμπιάδα) ακυρώθηκε στα 20.000μ. βάδην το 2002 στο Μόναχο της Γερμανίας

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 8η στο ύψος το 2008 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Μιχάλης Σταματόγιαννης (Αίολος) 18ος στη σφαίρα το 2012 στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Αντωνία Στεργίου (Κούρος) 11η στο ύψος το 2012 στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 10η με την 4Χ400μ. το 2016 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 21η (31η με τις απευθείας στον ημιτελικό) στα 400μ. το 2018 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 13η με την 4Χ400μ. το 2018 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Δέσποινα Μουρτά (Ολυμπιάδα) 14η με την 4Χ400μ. το 2022 στο Μόναχο της Γερμανίας.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) ος στον ημιμαραθώνιο βάδην το 2026 στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

* Το 2018 έπιασαν το όριο για το πρωτάθλημα του Βερολίνου, στα 50.000μ. βάδην η Αγγελική Μακρή και η Νίκη Ανδρεοπούλου αλλά δεν επιλέχθηκαν στην αποστολή της Εθνικής

ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πέρυσι στη Γερμανία ο Ντεντόπουλος πέτυχε το 9ο πανελλήνιο ρεκόρ στην καριέρα του, μία ασύλληπτη γενικά επίδοση. Αναλυτικά η λίστα με τα ρεκόρ του:

ΑΝΔΡΕΣ

Ημιμαραθωνιος (21.097μ.) βάδην εκτός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.36.36 στο Βερολίνο στις 25/10/2025.

ΝΕΟΙ

10.000μ. βάδην εντός σταδίου: 41’.52’’.95 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στις 9/3/2014.

15.000μ. βάδην εντός σταδίου 1.08’.43’’.14 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 22/1/12 στην Πάτρα.

ΕΦΗΒΟΙ

15.000μ. βάδην εντός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.08’.43’’.0. στην Πάτρα στις 22/1/2012.

20.000μ. βάδην εκτός σταδίου: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 1.28’.37’’.0 στις 14/10/2012 στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

10.000μ. βάδην εντός σταδίου λυκείων: Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) 42’.42’’.37 στις 16/5/2012.

ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΧΟΣ Π.Ρ.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην εκτός σταδίου παίδων με 21’.34’’.0 από το «2ο Athens Walkamp» στην Αθήνα στις 30/8/2011.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην εντός σταδίου παίδων με 45’.21’’.95 από τους «Αιτωλικούς Αγώνες» στο Αγρίνιο στις 30/5/2011.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 10.000μ. βάδην εκτός σταδίου παίδων με 44’.06’’.6 από το διεθνές μίτινγκ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας στις 23/10/2011.

ΤΑ 34 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ιδού και η λίστα με τα μετάλλια του Ντεντόπουλου στα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου. Είναι 33 και με αυτή τη συγκομιδή είναι 2ος όλων των εποχών (1896 - σήμερα) στη λίστα με τους Αχαιούς πανελληνιονίκες, πίσω από τα 40 του Γιώργου Παναγιωτόπουλου (ΠΓΕ)!

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2026 Ανοικτός Ανδρών ημιμαραθώνιος βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2025 Ανοικτός Ανδρών 10.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2024 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Ανδρών 35.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2019 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2019 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2018 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2018 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2017 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2016 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 3 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Ανδρών 50.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2015 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2014 Κλειστός Ανδρών 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Ανδρών 20.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Νέων 20.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2013 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2012 Ανοικτός Εφήβων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2011 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2010 Ανοικτός Παίδων 10.000μ. βάδην 1 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2009 Ανοικτός Παμπαίδων 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΑΧΑΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντεντόπουλος είναι κάτοχος 25 ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών. Δείτε τον πίνακα: