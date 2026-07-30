Την Παρασκευή 31-7 στη παραλία της Λακκόπετρας η κεντρική εκδήλωση του 4ου Φεστιβάλ Πατάτας 2026

Η επίσημη πρεμιέρα του 4ου Φεστιβάλ Πατάτας «Ερυθρά Γαία 2026», στη Λακκόπετρα έχει οριστεί για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και περιλαμβάνει τα εξής:

Πατατο-δημιουργίες, γευσιγνωσία με αλμυρά εδέσματα πατάτας αλλά και δωρέαν έκθεση τοπικών προϊόντων.

Ακόμα στις 9 το βράδυ έχει προγραμματιστεί Συναυλία με ζωντανή μουσική από 7/μελές σύνολο: τους Δημήτρη Δημόπουλο, Φαίη Κοτρώτσου, Κωνσταντίνα Μπακάλη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Σπύρο Κακκαβούλα, Δημήτρη Πολλάτο, Γιώργο Λαμπάκο καθώς και χορό από το χορευτικό συγκρότημα του Παναγιώτη Τσεκούρα.

Η εορταστική, μουσικοχορευτική εκδήλωση θα γίνει στο Ionian Beach στη παραλία της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα.

Η γιορτή της Πατάτας, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό και γαστρονομικό γεγονός που στόχο έχει να αναδεικνύει την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Πρόκειται για έναν θεσμό με ελεύθερη είσοδο.

Οι φετινές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν έως και τα τέλη Αυγούστου.