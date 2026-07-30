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Ανδρέας Κατσανιώτης: Η Πατρίδα αποχαιρετά τρεις ήρωες του Πυροσβεστικού Σώματος

Ανδρέας Κατσανιώτης: Η Πατρίδα αποχαιρετ...

Αυτό αναφέρει σε δήλωση του ο π. Υφυπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης

Σε δήλωση του ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές, εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο, αναφέρει τα εξής:

Η Πατρίδα αποχαιρετά τρεις ήρωες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Πατρίδα αποχαιρετά με βαθιά οδύνη τους τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους.

Η αυταπάρνηση, το θάρρος και η αφοσίωσή τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της πατρίδας αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα γενναιότητας και προσφοράς.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αιωνία τους η μνήμη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ρέθυμνο Νεκροί Πυροσβέστες Εν Ώρα Καθήκοντος Ανδρέας Κατσανιώτης
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