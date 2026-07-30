Γιάννης Παπαμιχαήλ: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου

Τι έγραψε σε ανάρτησή του
Μία ανακοίνωση στα social media έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ που αφορά τη διάσημη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Ο μοναχογιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της ηθοποιού στο Instagram ότι δεν επιτρέπει από δω και στο εξής να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας του. Επίσης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι δεν επιτρέπει να επεξεργάζονται φωτογραφίες της αξέχαστης σταρ του κινηματογράφου μέσω AI.
«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI», ανέφερε η ανακοίνωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ.
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