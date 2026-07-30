Άδωνις Γεωργιάδης: Σάλος για τα «έξυπνα» γυαλιά με κάμερα που φορούσε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε - για άλλη μία φορά - αφορμή, ώστε να «ξεσαλώσει» το X, αυτή τη φορά για τα... ιδιαίτερα γυαλιά που φόρεσε στην επίσκεψή του στη Λήμνο

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στο Χ η εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λήμνο. Αρκετοί ήταν οι χρήστες που αναρωτήθηκαν αν η ενσωματωμένη κάμερα βρισκόταν σε λειτουργία και έθεσαν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και νομιμότητας της καταγραφής σε δημόσιους χώρους. Κατέγραφε ο υπουργός τους πολίτες; «Για ποιο λόγο περιφέρεται έτσι;», σχολιάζουν χρήστες

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες στο X εντόπισαν αυτή τη λεπτομέρεια και πραγματικά ξεσάλωσαν, κατηγορώντας τον υπουργό για παρακολούθηση και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Υπουργός φέρεται να φορούσε κατά τη συνάντησή του με πολίτες τα RAY-BAN META WAYFARER δηλαδή AI γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα & μικρόφωνο που καταγράφουν όσα βλέπεις & ακούς & σου παρέχουν πληροφορίες στα ενσωματωμένα ηχεία. Επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται;<a href="https://t.co/d4ZCGu9Cwt">https://t.co/d4ZCGu9Cwt</a> <a href="https://t.co/I9j73ddqjv">pic.twitter.com/I9j73ddqjv</a></p>— Chaca-Khan ? (@chacakhan) <a href="https://x.com/chacakhan/status/2082562226993455501?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Υπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης με πολίτες φορούσε λ Ray-Ban Meta Wayfarer, δηλαδή γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο που καταγράφουν εικόνα και ήχο. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν ότι τους κατέγραφε. <a href="https://t.co/TdtCoTYUAX">pic.twitter.com/TdtCoTYUAX</a></p>— Βαθύ Πηγάδι (@Vathipigadi) <a href="https://x.com/Vathipigadi/status/2082722675718279366?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Εσένα Υπουργέ, μπορεί να μη σε ενοχλουσε το predator, ή να τη βρίσκεις εκβιαζόμενος, όμως οι πολίτες δε γουστάρουν να τους βιντεοσκοπείς με τα καινούργια σου Rayban Meta Glasses, με τα ενσωματωμένα κάμερα και μικρόφωνο.<br>Γιαυτό, όταν μιλάς με κόσμο καλύτερα να τα βγάζεις.<a href="https://x.com/hashtag/%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#αδωνις</a> <a href="https://t.co/Grq2QR2MA3">pic.twitter.com/Grq2QR2MA3</a></p>— Τσόγλανος (@Left_Spear) <a href="https://x.com/Left_Spear/status/2082684344531849631?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Φοράει smart glasses? Αν ναι, μπορεί να τραβάει κ βίντεο <a href="https://t.co/Vfo7cBqYrw">https://t.co/Vfo7cBqYrw</a> <a href="https://t.co/qptBya6OyK">https://t.co/qptBya6OyK</a></p>— ChristPatsi (@christpatsi) <a href="https://x.com/christpatsi/status/2082471664525226015?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>