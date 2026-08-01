ΟΠΑΘΑ Πατρών: Διαδρομή έξι δεκαετιών

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ιστορία, τις αξίες και την αγωνιστική διαδρομή του ΟΠΑΘΑ Πατρών, που δημιουργήθηκε από το KOE Magazine της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).

Από την ίδρυσή μας στις 8 Απριλίου 1967 μέχρι την ίδρυση του τμήματος υδατοσφαίρισης το 1983 και τις μεγάλες στιγμές της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, ο ΟΠΑΘΑ συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και τα αγαπημένα μας πορτοκαλί και μαύρα χρώματα!

Ο Όμιλος Παρακτίου Αλιείας και Θαλασσίων Αθλημάτων «Άγιος Νικόλαος» Πατρών, γνωστός ως ΟΠΑΘΑ Πατρών, αποτελεί έναν από τους ιστορικούς αθλητικούς φορείς της αχαϊκής πρωτεύουσας, με παρουσία που ξεκινά από το 1967 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα.

Ιδρυμένος στις 8 Απριλίου 1967, ο σύλλογος δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και τη διάδοση της ναυταθλητικής κουλτούρας στην Πάτρα. Τα χρώματα του συλλόγου, πορτοκαλί και μαύρο, συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες τις δράσεις και τις αγωνιστικές του παρουσίες, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Σημαντικό σταθμό στην πορεία του ΟΠΑΘΑ αποτέλεσε το 1983, όταν ιδρύθηκε το αθλητικό τμήμα του συλλόγου, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης με επίκεντρο την υδατοσφαίριση. Από τότε μέχρι σήμερα, ο σύλλογος έχει καταφέρει να διατηρήσει ενεργή παρουσία στο ελληνικό πόλο, αναδεικνύοντας αθλητές και υπηρετώντας με συνέπεια τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Σήμερα, ο ΟΠΑΘΑ διατηρεί τμήμα υδατοσφαίρισης, με προπονητή τον Παναγιώτη-Μάριο Χριστοφή. Οι αθλητικές δραστηριότητες της ομάδας φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας, ενώ οι διοικητικές λειτουργίες στεγάζονται στα γραφεία του συλλόγου στη Μαρίνα Τερψιθέας.

Στο τιμόνι του συλλόγου βρίσκεται ο πρόεδρος Κίμων Τασσόπουλος, πλαισιωμένος από ένα διοικητικό συμβούλιο που εργάζεται καθημερινά για τη συνέχιση της ιστορικής πορείας του ΟΠΑΘΑ και την ενίσχυση της παρουσίας του στα εθνικά πρωταθλήματα.

Οι σημαντικότερες αγωνιστικές επιτυχίες του συλλόγου συνδέονται με τις παρουσίες της ανδρικής ομάδας στην Α2 Εθνική Κατηγορία Υδατοσφαίρισης τα έτη 2004, 2005 και 2025. Ιδιαίτερα η πρόσφατη επιστροφή στην Α2 αποτέλεσε δικαίωση των προσπαθειών των ανθρώπων της ομάδας, που εργάστηκαν μεθοδικά τα τελευταία χρόνια για να επαναφέρουν τον σύλλογο σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Στην πολυετή ιστορία του ΟΠΑΘΑ ξεχωρίζουν προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με την ανάπτυξη του συλλόγου. Ανάμεσά τους ο Γεράσιμος Γιαννόπουλος, από τα ιδρυτικά στελέχη του αθλητικού τμήματος, καθώς και ο Χρήστος Τουντόπουλος, που υπηρέτησε για χρόνια την ομάδα από διοικητικές θέσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον σημερινό πρόεδρο Κίμωνα Τασσόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας στις πρόσφατες επιτυχίες και στις διαδοχικές ανόδους από τη Γ’ Εθνική έως την Α2 Κατηγορία.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου κατέχει και ο Βασίλης Κανελλόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους πολίστες που ανέδειξε ο ΟΠΑΘΑ. Ο σημερινός αρχηγός και προπονητής της ανδρικής ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του ΟΠΑΘΑ, πριν ακολουθήσει τη δική του σημαντική πορεία στον χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Όπως συμβαίνει με πολλά ερασιτεχνικά σωματεία, ο ΟΠΑΘΑ καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο προπόνησης στο κολυμβητήριο, αλλά και τις περιορισμένες οικονομικές επιχορηγήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι του συλλόγου συνεχίζουν με μεράκι και αφοσίωση, διατηρώντας ζωντανό έναν οργανισμό με βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία.

Το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον, με βασικό στόχο την καθιέρωση της ομάδας στην Α2 Εθνική Κατηγορία και τη δημιουργία ενός σταθερού αναπτυξιακού μοντέλου που θα επιτρέπει σε νέους αθλητές να εξελίσσονται και να διεκδικούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Με σχεδόν έξι δεκαετίες ιστορίας, ισχυρούς δεσμούς με την πόλη της Πάτρας και αδιάκοπη προσφορά στον υγρό στίβο, ο ΟΠΑΘΑ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ελληνικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για το άθλημα και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να κρατήσουν ζωντανό ένα όραμα για πολλές γενιές.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΘΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο ΟΠΑΘΑ ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ

2003-2004 ΟΠΑΘΑ (10ος)

2004-2005 ΟΠΑΘΑ (11ος)

2025-2026 ΟΠΑΘΑ (16ος)

Ο ΟΠΑΘΑ ΣΤΗ Β ΕΘΝΙΚΗ

1998-1999 OΠAΘA

1999-2000 OΠAΘA

2000-2001 OΠAΘA

2001-2002 OΠAΘA

2002-2003 OΠAΘA

2005-2006 ΟΠΑΘΑ

2014-2015 ΟΠΑΘΑ

2017-2018 ΟΠΑΘΑ

2023-2024 ΟΠΑΘΑ

2024-2025 ΟΠΑΘΑ

2026-2027 ΟΠΑΘΑ

Ο ΟΠΑΘΑ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

1990-1991 OΠAΘA

1991-1992 OΠAΘA

1997-1998 OΠAΘA

2006-2007 ΟΠΑΘΑ

2012-2013 OΠAΘA

2013-2014 OΠAΘA

2015-2016 OΠAΘA

2016-2017 OΠAΘA

2018-2019 OΠAΘA

2019-2020 OΠAΘA

2020-2021 OΠAΘA

2021-2022 ΟΠΑΘΑ

2022-2023 ΟΠΑΘΑ

Ο ΟΠΑΘΑ ΣΤΗ Δ’ ΕΘΝΙΚΗ

2007-2008 ΟΠΑΘΑ

2008-2009 ΟΠΑΘΑ

2009-2010 ΟΠΑΘΑ

2010-2011 ΟΠΑΘΑ

2011-2012 ΟΠΑΘΑ