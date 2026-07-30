Πάρος: Διαμαρτυρίες για το υπό ανέγερση ξενοδοχείο με 46 πισίνες

Δεν είναι μόνο η φωτιά που έθεσε στο επίκεντρο την Πάρο τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζοντας το νησί, σε μία περίοδο όπου ο τουρισμός είναι στο φούλ.

Είναι και η υπερδόμηση που πλέον καταγγέλλουν κάτοικοι και φορείς του νησιού, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών δημοσίων υποδομών απειλούν τελικά να υπονομεύσουν το ίδιο το τουριστικό προϊόν που έχει εκτοξεύσει τουριστικά την Πάρο τα τελευταία χρόνια.

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο σε έκταση δίπλα στην παραλία Μαρτσέλο της Παροικιάς που είναι σχεδόν έτοιμο (επρόκειτο μάλιστα να λειτουργήσει από την εφετινή θερινή σεζόν) με 46 ατομικές πισίνες και δύο κοινόχρηστες κοντά στα 700 τ.μ. η μία και 57 τ.μ. η άλλη- έστω κι αν υπόσχεται τουρισμό πολύ υψηλών εισοδημάτων, τρομάζει με τον όγκο του κι έχει γίνει αφορμή για ξεσηκωμό στους Παριανούς.

Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς με αφορμή τη συγκεκριμένη επένδυση αλλά και γενικότερα το συνεχώς αυξανόμενο όγκο της τουριστικής κίνησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος «κάνει λόγο για καταστροφή που επελαύνει στο νησί μας, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια», έχοντας προχωρήσει μάλιστα μέσα στον Ιούλιο και σε διαδήλωση με αφορμή την εν λόγω επένδυσης.

Το θέμα ανέδειξε αυτές τις ημέρες της φωτιάς στο νησί και ο συγγραφέας Χρήστος Γεωργούσης, με επιστολή προς τον πρωθυπουργό που κοινοποιήθηκε και στους δημάρχους των Κυκλάδων «για να κάνουν από δω και πέρα ό τι είναι δυνατόν να γίνει και να σωθούν τα νησιά των Κυκλάδων από την επέλαση του πλούτου, της χλιδής και της γενικότερης ασυδοσίας και περιφρόνησης της κάθε νομοθεσίας. Ξεθεμελιώθηκε ο τόπος όλος σε ένα νησί λίγων τετραγωνικών και χάθηκε για πάντα η έλξη που ασκούσε αυτό το ιδιαίτερα εναρμονισμένο με τις Κυκλάδες φυσικό περιβάλλον».

Σημειωτέον ότι πέρυσι καταγράφηκε ρεκόρ τουριστικής κίνησης στο νησί, με σχεδόν 970 χιλιάδες αφίξεις για πρώτη φορά από αέρα και θάλασσα: Ως προς την επιβατική κίνηση του λιμένα, το 2025 αποβιβάστηκαν συνολικά 789 χιλ. επιβάτες από τις 726 χιλ. του 2024 με άνοδο κατά 8,6%, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε και στον κρατικό αερολιμένα Πάρου, με σχεδόν 181 χιλ. αφίξεις από τις 177 χιλ. της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.

Την ίδια στιγμή από την περίοδο προ πανδημίας μέχρι σήμερα οι μονάδες 5 αστέρων στο νησί υπερδιπλασιάστηκαν προς επιβεβαίωση, από τη μία πλευρά, της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αλλά από την άλλη και του προβληματισμού για το θέμα της δόμησης.

Με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το νησί στο τέλος του 2025 είχε συνολικά 141 ξενοδοχειακές μονάδες με 3.820 δωμάτια, εκ των οποίων οι μονάδες 5 αστέρων και 4 αστέρων ήταν 15 και 22 με αντίστοιχα 730 και 907 δωμάτια. Το 2019, προ πανδημίας, το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί ήταν 137 με μόλις 6 μονάδες 5 αστέρων και 360 δωματίων, ενώ τα ξενοδοχεία 4 αστέρων ήταν 19 με 850 δωμάτια.

Η επένδυση στο Μαρτσέλο

Τώρα και με αφορμή τη νέα επένδυση στο Μαρτσέλο, από την πλευρά τους, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μία «φαραωνική επένδυση» κι έστω κι αν η περιοχή μπορεί να υποδεχθεί μονάδες 4 και 5 αστέρων προτάσσουν και το θέμα των πισινών στην επένδυση σε μία συγκυρία όπου το θέμα των υδάτινων πόρων, της λειψυδρίας στα νησιά και του υδροφόρου ορίζοντα -όχι μόνο της Πάρου αλλά και συνολικά των Κυκλάδων «καίει». Η GL Resort A.E., με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Γιώργο Νικητίδη προωθεί την επένδυση ήδη από την περίοδο του κορωνοϊού έχοντας λάβει από τότε τις πρώτες άδειες από την υπηρεσία δόμησης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ το 2021 και η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε «την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου 50 δωματίων/80 κλινών στη θέση Βούτημα – Κριός εκτός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Παροικιάς της Πάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7,5 εκατ. ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 7,35 εκατ. ευρώ».

Το Νοέμβριο του 2025 ομάδα ιδιωτών προσέφυγε κατά της οικοδομικής άδειας του ξενοδοχείου στο Μαρτσέλο ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά, με αίτηση ακύρωσης της πολεοδομικής άδειας και αναστολής. Το διατακτικό της απόφασης είναι απορριπτικό για την αναστολή της άδειας και την αναστολή λειτουργίας των πισινών και έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2027 εκ νέου η συζήτηση για το αίτημα ακύρωσης της πολεοδομικής άδειας με τους κατοίκους να επιμένουν και για το θέμα των κολυμβητικών δεξαμενών. Ενδεικτικά για τις πισίνες στην προσφυγή, υποστηρίζεται ότι ο νόμος στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεώνει ως αποκλειστικό μέσο παροχέτευσής τους την ύπαρξη ίσης χωρητικότητας δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων, πλην όμως, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά προς το παρόν, προβλέπεται οι πισίνες αυτές να γεμίζουν από γεωτρήσεις, αφού τέτοιες δεξαμενές δεν υφίστανται.

πηγή protothema.gr