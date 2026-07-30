Επιτυχημένη η εκδήλωση για τον Άγιο Παΐσιο στην Ενορία Μιντιλογλίου Πατρών

Την περασμένη Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 το βράδυ, η Ενορία Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών έζησε συγκλονιστικές στιγμές σε μία ξεχωριστή και ανεπανάληπτη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου.

Με την ευλογία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του πανοσιολογιοτάτου Καθηγουμένου αυτής Γέροντα Εφραίμ, διοργάνωσε εκδήλωση, αφιερωμένη στον Άγιο Παΐσιο, με την προβολή της πολυβραβευμένης κινηματογραφικής ταινίας η οποία άγγιξε βαθιά τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσε συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα «Άγιος Παΐσιος».

Η Κινηματογραφική ταινία παρουσίασε στο πολυπληθές ακροατήριο που γέμισε τους χώρους έξωθεν του Ιερού Ναού, με σεβασμό και αλήθεια τη ζωή και την πορεία του νεοφανούς και θαυματουργού Αγίου Παϊσίου, από τα πρώτα του βήματα στα Φάρασα της Καππαδοκίας έως την ασκητική του ζωή στο Άγιον Όρος. Ένα έργο υψηλής πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας. Μια ξεχωριστή Κινηματογραφική προβολή γεμάτη πίστη, αγάπη, ταπείνωση και ελπίδα, μέσα από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του Αγίου Παϊσίου. Μια εμπειρία που υπενθυμίζει τις διαχρονικές αξίες της προσφοράς, της συγχώρεσης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Μιντιλογλίου Πατρών Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Θεοδωράτος ευχαρίστησε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομο για την ευλογία και την στήριξή του σε όλες τις ενοριακές εκδηλώσεις. Στην συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τον πανοσιολογιότατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου γέροντα Εφραίμ για την ολοπρόθυμη ευλογία και άδεια που έδωσε για την προβολή της ταινίας. Τέλος ευχαριστίες απηύθυνε σε όλους όσοι συνετέλεσαν για την άψογη διοργάνωση αυτής της εκδηλώσεως καθώς και τους χορηγούς των πλουσίων κερασμάτων που γεύτηκαν άπαντες που προσήλθαν στην εκδήλωση.

Συντελεστές της Κινηματογραφικής Ταινίας

Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Μουσική: Tuomas Kantelinen

Παραγωγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ.

Πρωταγωνιστούν: Προκόπης Αγαθοκλέους, Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Χριστίνα Παυλίδου, Σμαράγδα Σμυρναίου, Χρήστος Λούλης, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης, Μαρίνα Καλογήρου