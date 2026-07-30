Ρέθυμνο: «Ήταν εφιάλτης» - Η μαρτυρία ψαρά από τη διάσωση λουόμενων

«Κάναμε και εμείς το καθήκον μας… Κλήθηκα από το Λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι σε ετοιμότητα. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγα με το αλιευτικό μου εκεί πέρα, τον “Aγιο Σπυρίδωνα”», λέει αρχικά στο Cretalive.gr.

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης διάσωσης στην περιοχή του Αγίου Παύλου, την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν στο Ρέθυμνο, περιέγραψε ο ψαράς Νίκος Ματθαιάκης από την Αγία Γαλήνη.

Την ώρα λοιπόν που η φωτιά είχε κυκλώσει την περιοχή και οι φλόγες έφταναν τα τουριστικά καταλύματα, ο κ. Ματθαιάκης προσπαθούσε μέσα σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες να φτάσει στην ακτή και να απεγκλωβίσει τους δεκάδες ανθρώπους που περίμεναν βοήθεια.

«Ηταν αποπνικτικά από θέμα φωτιάς και καπνού αλλά και οι άνεμοι ήταν σαν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ριπή αέρα», περιγράφει και συνεχίζει: «Σε εκείνη τη γωνία του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι. Από πάνω καιγόταν η ταβέρνα και τα καταλύματα. Εσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα “μπαμ”. Πλησίασα με το καϊκάκι. Την ξέρω καλά την περιοχή, αλλά προσέγγισα την ακτή με μεγάλη δυσκολία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο».

Ο ίδιος αναφέρει ότι το μικρό αλιευτικό του σκάφος δεν μπορούσε να μεταφέρει όλους τους εγκλωβισμένους. Ανάμεσά τους υπήρχαν ηλικιωμένοι που δυσκολεύονταν ακόμη και να ανέβουν στο σκάφος. Παρ’ όλα αυτά, ο ψαράς έκανε διαδοχικά δρομολόγια, αψηφώντας τον κίνδυνο.

«Ηταν κάπου 30 άτομα εκεί μαζεμένα. Ηταν και κάποιοι ηλικιωμένοι. Δεν μπορούσαν εύκολα να ανέβουν στο καΐκι. Η κακοκαιρία ήταν φοβερή. Τρεις φορές πήρα ανθρώπους γιατί το καΐκι μου είναι μικρό».

«Είμαι από τότε που γεννήθηκα και ο πατέρας μου ψαράς. Εχουμε ζήσει φωτιές αλλά αυτό το δράμα, να είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην παραλία, το έζησα πρώτη φορά. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Είναι ψυχοπλακωτικό να βλέπεις τον άλλον να αγωνιά να σωθεί, να καίγεται η περιουσία του, οι φιάλες να “σκάνε”. Είχαν αρπάξει φωτιά οι καλαμωτές στα καταλύματα και έπεφταν στο καΐκι σπίθες. Τις σβήσαμε με τη μάνικα. Μπορούσαμε να πάθουμε ζημιά και εμείς», ανέφερε.