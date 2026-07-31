Δευτεραθλήτριες Ελλάδας στο Beach Handball οι αδερφές Γεωργίου της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Μεγάλη διάκριση
Τελείωσε την περασμένη εβδομάδα το 27ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach Handball ανδρών - γυναικών, όπου συμμετείχαν και δύο αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, οι αδερφές Ελευθερία και Γρηγορία Γεωργίου με την ομάδα Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης.
Η ομάδα τους κατέκτησε την 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ την 1η θέση κατέλαβε η Αναγέννηση Άρτας και την 3η ο Ολυμπιακός Κερατσινίου.
Οι αδερφές Γεωργίου άνοιξαν μια '' καινούργια σελίδα '' στην αθλητική τους καριέρα στο χάντμπολ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα τους Κανέλλου Γεωργίου, ο οποίος είναι διεθνής και Μεσογειονίκης με την εθνική Ελλάδας ανδρών και μάλιστα αγωνίστηκε και στο φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα με την ομάδα του Απόλλων Σταυρούπολης.
Το Δ.Σ., η τεχική ηγεσία και οι συναθλήτριες τους στην Ακαδημία των Σπορ Πάτρας, συγχαίρουν και δημόσια την Ελευθερία και Γρηγορία Γεωργίου για την επιτυχία τους.
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